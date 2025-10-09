¿Muy tarde? Sancionan a exfuncionarias de la EDU por irregularidades en 2021

La Personería Distrital de Medellín emitió un fallo disciplinario en primera instancia en contra de dos trabajadoras oficiales de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por hechos que se remontan al proceso de vinculación laboral en el año 2021.
La decisión se tomó porque se violaron normas y requisitos en la contratación de un cargo de nivel profesional. El ente de control aplicó las sanciones al establecer que la actuación de las implicadas “contravino directamente los principios de legalidad, mérito y transparencia en el acceso a la función pública”.