¿Qué pasará con Savia Salud? Así reciben la EPS sus dueños tras intervención del Gobierno

Savia Salud, una de las EPS más importantes para la población de menores ingresos en Antioquia, regresó a manos de sus socios originales —la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama— con un panorama financiero crítico.
Durante el debate de control político realizado este jueves 9 de julio en la Asamblea Departamental, promovido por el diputado Jorge Correa Betancur, se reveló que la entidad terminó la intervención del Gobierno Nacional con un patrimonio negativo superior a $1,6 billones, pasivos que superan los $1,5 billones y un incremento en los gastos administrativos, que pasaron del 4,5 % a cerca del 8 %. Para Correa, este aumento refleja un crecimiento de la burocracia durante la administración intervenida.
“Savia Salud regresa a sus dueños originales. Lo que está en juego es la salud y la vida de más de 1,6 millones de antioqueños”, afirmó el diputado, quien calificó la intervención como “nefasta” y presentó una hoja de ruta para la recuperación de la EPS.
Entérese: Crisis del sistema de salud colapsa dos hospitales claves para pacientes del Valle de Aburrá