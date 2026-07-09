¿Qué pasará con Savia Salud? Así reciben la EPS sus dueños tras intervención del Gobierno

Savia Salud, una de las EPS más importantes para la población de menores ingresos en Antioquia, regresó a manos de sus socios originales —la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama— con un panorama financiero crítico. Durante el debate de control político realizado este jueves 9 de julio en la Asamblea Departamental, promovido por el diputado Jorge Correa Betancur, se reveló que la entidad terminó la intervención del Gobierno Nacional con un patrimonio negativo superior a $1,6 billones, pasivos que superan los $1,5 billones y un incremento en los gastos administrativos, que pasaron del 4,5 % a cerca del 8 %. Para Correa, este aumento refleja un crecimiento de la burocracia durante la administración intervenida. “Savia Salud regresa a sus dueños originales. Lo que está en juego es la salud y la vida de más de 1,6 millones de antioqueños”, afirmó el diputado, quien calificó la intervención como “nefasta” y presentó una hoja de ruta para la recuperación de la EPS. Entérese: Crisis del sistema de salud colapsa dos hospitales claves para pacientes del Valle de Aburrá

Una crisis que se refleja en los hospitales

El deterioro financiero también se traduce en dificultades para atender a los pacientes. Según la Gobernación de Antioquia, las salas de urgencias del departamento registran una sobreocupación promedio del 126 %. Mientras en 2022 las remisiones tardaban entre 24 y 36 horas, hoy pueden demorar entre tres y cuatro días. Actualmente hay 252 pacientes esperando un traslado, la mayoría afiliados a Savia Salud y Nueva EPS. La crisis también se refleja en las cuentas del sistema. La deuda de las EPS con la red hospitalaria de Antioquia pasó de $1,8 billones en 2022 a más de $7 billones en 2026. Solo Savia Salud aumentó su cartera de $700.000 millones a $1,9 billones; Nueva EPS pasó de $1,1 billones a $4,6 billones y Coosalud de $66.000 millones a cerca de $500.000 millones, según cifras del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro). En ese mismo periodo se han cerrado 1.787 servicios de salud en el departamento. Las cifras ya tienen consecuencias visibles. En el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, la Sociedad de Cirujanos suspendió su contrato el pasado 1 de julio por una deuda superior a $810 millones. Desde entonces, la institución ha debido remitir 14 pacientes que requerían atención especializada. En el Hospital Alma Máter, de Medellín, los médicos completan más de tres meses sin recibir salario y el centro asistencial cerró más de 200 camas de hospitalización, 40 de urgencias y una unidad de cuidados intensivos.

Una hoja de ruta

Durante el debate, el diputado Correa planteó varias medidas para recuperar la EPS. Entre ellas propuso adoptar un acuerdo de buen gobierno corporativo que fortalezca la transparencia y establezca reglas claras con hospitales, proveedores y usuarios. En el frente financiero planteó retomar un plan de salvamento de mediano y largo plazo que incluya nuevas capitalizaciones, reestructuración de deudas, reducción de tasas de interés y ajustes operativos. También propuso revisar el mecanismo de giro directo a la red hospitalaria y pidió al Gobierno Nacional impulsar un nuevo acuerdo similar al Punto Final de 2019 para sanear las deudas del sistema. “Hay que recuperar el buen gobierno corporativo y evitar que vuelvan a presentarse presuntas irregularidades con los proveedores”, señaló Correa.

Las voces de la nueva administración

La secretaria Seccional de Salud de Antioquia, Alma Solano, aseguró que la prioridad será garantizar una atención oportuna y de calidad para los usuarios. ”La conformación de la nueva junta directiva y la designación del gerente representan un primer espaldarazo para avanzar en este proceso”, afirmó. Agregó que la Gobernación acompañará permanentemente el diagnóstico que definirá las medidas para estabilizar financieramente la EPS. Por su parte, el nuevo gerente de Savia Salud, Carlos Mauricio Martínez, reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el principal objetivo será resolver las demoras que afectan a los pacientes. ”Recuperar a Savia requiere el concurso de muchos actores. Estamos conformando un equipo técnico que pondrá en el centro a los usuarios, especialmente a quienes tienen tratamientos represados. Vamos a trabajar para sacar esas represas rápidamente”, afirmó.

Lo que viene

El debate dejó un consenso entre los distintos actores: recuperar la sostenibilidad financiera de Savia Salud, fortalecer el gobierno corporativo y garantizar mayor transparencia en la gestión serán las prioridades para una EPS que presta servicios a más de 1,6 millones de antioqueños. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras tanto, el gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez, dijo esperar que la anunciada inyección de más de $10 billones al sistema de salud llegue directamente a los hospitales públicos, sin pasar por las EPS, para aliviar la crisis de liquidez que enfrenta la red hospitalaria. Lea más: Savia Salud estrena gerente y junta para enfrentar su mayor reto financiero Bloque de preguntas y respuestas