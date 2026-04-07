Acción de Ecopetrol se desploma en la Bolsa de Valores de Colombia tras retiro temporal de Ricardo Roa

La acción de Ecopetrol registró una caída del 1,65% este martes en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en una jornada marcada por la reacción del mercado a decisiones corporativas recientes.
El título cerró en $2.690 y se posicionó como uno de los más negociados del día, con un volumen transado de $54.445 millones, reflejando alta liquidez y fuerte actividad inversionista.
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Pese a este dinamismo, el comportamiento del precio evidenció una clara presión vendedora. Es decir, aunque hubo un alto número de transacciones, predominó el interés por vender sobre el de comprar.
En el mercado internacional, la tendencia también fue negativa. En Wall Street, la acción de la petrolera estatal cayó 1,41%, hasta los US$14,71. Además, en los últimos cinco días acumula una contracción del 1,87% en la bolsa de Nueva York.