Ganancias de las aerolíneas caen a la mitad: “No da ni para un perrito caliente en el Mundial”: Iata

Las juntas directivas de las aerolíneas mundiales no frenarán de hacer cuentas este 2026. La razón no es otra que el difícil año que enfrentan las finanzas a raíz de la incertidumbre en Medio Oriente, a tal punto que a pesar de tener récord de transportados sus ganancias se derrumbaron de manera notable.
Así es, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) rebajó su expectativa. Hoy estima que las ganancias netas globales de las aerolíneas alcanzarán los US$23.000 millones, apenas la mitad de los US$45.000 millones obtenidos en 2025 y muy por debajo de la proyección anterior de US$41.000 millones.
La revisión responde principalmente al impacto del conflicto en Oriente Medio y al fuerte incremento de los precios del petróleo y del combustible para aviación, factores que están elevando los costos operativos en todo el mundo.
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Lo paradójico, obedece a que la demanda de transporte aéreo sí continuará creciendo.
De hecho, se prevé que el número de pasajeros alcance los 5.100 millones en 2026, un aumento de 2,4% frente al año anterior, mientras que la ocupación promedio de los vuelos marcará un nuevo récord de 84%.