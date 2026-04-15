Fuerte neblina en El Dorado provoca 12 cancelaciones de vuelos, principalmente a Medellín: aquí los detalles

Por la fuerte neblina en el aeropuerto de El Dorado, se está provocando malestar a cientos de viajeros en la mañana de este 15 de abril. Las aerolíneas han tenido que hacer “malabares” para mantener la programación de los vuelos, pero ya se han presentado desvíos, retrasos y hasta cancelaciones, principalmente hacia Medellín.

De hecho, la aerolínea Latam confirmó a EL COLOMBIANO que canceló 12 vuelos, en especial hacia Medellín, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas en la terminal aérea de la capital colombiana.

La aerolínea indicó: “Hasta el momento las cancelaciones han sido principalmente a ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cali y Cartagena”.

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“Estamos reprogramando a los pasajeros afectados en vuelos de itinerario de hoy y continuamos trabajando para ofrecer soluciones a nuestros pasajeros”, culminó.