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Medicina prepagada gana terreno en Colombia: afiliados crecen 35% y gasto llegaría a $16,5 billones

Las principales compañías concentran más de 1,4 millones de afiliados en un mercado que no deja de crecer ante la crisis del sistema público.

  • Las principales empresas de medicina prepagada concentran la mayoría de usuarios en el país. FOTO: GETTY
    Las principales empresas de medicina prepagada concentran la mayoría de usuarios en el país. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 2 horas
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En medio de la incertidumbre del sistema de salud en Colombia, el gasto de los hogares en Planes Voluntarios de Salud (PVS), especialmente en medicina prepagada, sigue en aumento. De acuerdo con datos de la Acemi, el país cerró 2025 con cerca de 1,5 millones de afiliados a estos planes, lo que representa un crecimiento de 35% frente a 2023.

Este crecimiento confirma un cambio en el comportamiento de los usuarios, que cada vez más buscan alternativas privadas para complementar o sustituir los servicios del sistema público. De hecho, el 67% de los hogares que cuentan con algún Plan Voluntario de Salud pertenecen a estratos medios o bajos, lo que evidencia que estos servicios ya no son exclusivos de los segmentos de mayores ingresos.

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La medicina prepagada lidera el mercado

Dentro del universo de los PVS, la medicina prepagada se consolida como el principal motor del sector. Actualmente concentra más de 51% de los ingresos, muy por encima de otros productos como las pólizas de salud (34,4%) o los planes complementarios (10%).

En términos de usuarios, el liderazgo también es claro. Colsanitas encabeza el ranking con 811.000 afiliados, manteniéndose como la compañía líder del segmento desde su creación en 1980 y como parte del grupo Keralty.

Le sigue Coomeva, que cerró 2025 con 339.000 afiliados y un crecimiento anual de 3%. La organización destacó que su producto de medicina integral alcanzó su nivel más alto en ventas desde 2021, con más de 45.000 nuevas vinculaciones en el último año.

El podio lo completa Colmédica, con más de 322.000 usuarios y un crecimiento de 5% frente al año anterior. La compañía ha fortalecido su red de atención con 34 centros médicos, odontológicos y de diagnóstico en todo el país, lo que le ha permitido mejorar la cobertura y la oportunidad en la atención.

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Un mercado impulsado por la incertidumbre

El avance de la medicina prepagada también se explica por el contexto que atraviesa el sistema público de salud. Las recientes decisiones del Gobierno, como la liquidación de EPS con problemas financieros, han generado preocupación entre los usuarios y podrían poner en riesgo la atención de millones de personas.

Este escenario, sumado a factores como el envejecimiento de la población y la creciente demanda por servicios de mayor calidad y oportunidad, está empujando a más colombianos hacia los planes privados.

Desde el sector, las expectativas son de crecimiento sostenido. En Coomeva, por ejemplo, proyectan aumentar nuevamente su base de afiliados en 2026, apoyados en estrategias de personalización, innovación y tecnología.

En la misma línea, directivos de Colsanitas han señalado que la demanda se mantendrá dinámica en los próximos años, impulsada por la necesidad de contar con alternativas confiables frente a los retos del sistema.

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Un cambio estructural en la forma de acceder a la salud

Más allá de una tendencia coyuntural, el crecimiento de los Planes Voluntarios de Salud refleja un cambio estructural en la forma en que los colombianos acceden a los servicios de salud. La combinación de incertidumbre institucional, limitaciones en la atención y mayor capacidad de pago en algunos segmentos está reconfigurando el mercado.

Así, la medicina prepagada no solo se consolida como un complemento, sino que empieza a posicionarse como una pieza clave dentro del sistema de salud en Colombia, con un peso cada vez mayor en el gasto de los hogares y en la dinámica del sector.

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