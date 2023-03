El pescado colombiano conquista cada vez más platos extranjeros

El sector piscícola no ha sido inmune a la difícil situación económica tanto global como nacional, la cual elevó fuertemente los costos de producción. Por ejemplo, Pinzón expresó que el alimento para los peces ha tenido un aumento en su precio de 32% real, mientras que los precios que se pagan a los productores no han acompañando esos mayores costos.

No obstante, lo que aún sigue siendo un reto es conquistar el mercado local y tener la capacidad de atenderlo, ya que el consumo per cápita de pescado en Colombia es mucho menor respecto al mundial, pues según datos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca apenas llega a 9,8 kilos por persona, mientras que el mundial ya pasó los 20 kilos.

Sin embargo, el sector ha sido resiliente y supo mantenerse. “Fortalecimos los productos frescos, porque son la preferencia en el mercado de Estados Unidos. Y el objetivo es ganar más espacio allí, ocupando lugares de otros países que no han podido cumplir con los respectivos contratos y requisitos. Queremos conquistar el mercado externo con calidad, porque Colombia es conocido como el país que tiene el mayor grupo de certificación a nivel mundial, y eso nos ha abierto muchas puertas y ha sido vital para consolidar el mercado”, dijo Pinzón.

Si bien el sector piscícola ha mostrado su gran potencial, desde los gremios advierten que no están incentivando la producción desmedida.

“La gente dice ‘wao’, qué súper negocio, metámonos ahí, pero no es tan fácil. No quiero desanimar, pero sí aterrizar a los productores. Estas exportaciones tienen un proceso para entrar en los mercados, y lograr esas certificaciones requieren tiempos y costos. No es porque una persona tenga determinada cantidad de animales para la cosecha, entonces ya está listo para exportar, eso lleva todo un proceso”, enfatizó Pinzón.

De esta manera, desde Fedeacua y Aunap recomiendan tener un poco de cautela al entrar al mercado exportador, ya que, alrededor del 13% al 16% de la producción nacional está dedicada a exportación, así que aún hay un mercado interno que se necesita conquistar.

En cuanto a las proyecciones para este año, se calcula un crecimiento cercano a 10% en la producción de pescado, pues se pasaría a unas 200.000 toneladas, mientras que las exportaciones superarían la barrera de los US$100 millones, para un aumento del 27%