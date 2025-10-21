Las millonarias pérdidas por caída de Amazon dejan en evidencia la fragilidad de los servicios digitales

El pasado 20 de octubre quedó al descubierto lo dependiente que es el internet mundial de la estabilidad de Amazon Web Services (AWS). La falla fue mucho más que una ola de quejas mundial por el colapso de millones de plataformas digitales de las empresas.

Y no es para menos, Enrique Carrier, analista del mercado tecnológico, sostuvo que Amazon es el principal proveedor de servicios en la nube en el mundo, negocio que genera el 53% de sus ingresos operativos. Se estima que cerca de 76 millones de sitios web están construidos con AWS, entre ellos 36% de las páginas más visitadas en el mundo.

De ahí que su falla afectó a millones de usuarios, a compañías que utilizan los servicios de la plataforma para operar, y desde gigantes tecnológicos hasta pequeños negocios.

La caída no solo golpeó a las compañías de grandes países como China y Estados Unidos, sino al usuario que no pudo acceder con tranquilidad a Netflix o pedir un café por aplicaciones móviles.

Y es que se rastrearon quejas de los usuarios de Disney+, Reddit, Canva, Fortnite, Microsoft 365, YouTube, Snapchat, Hootsuite, Dropbox y Ticketmaster, que experimentaron interrupciones o lentitud en sus operaciones, evidenciando hasta qué punto gran parte del ecosistema digital depende de la infraestructura en la nube de AWS para mantenerse en funcionamiento.