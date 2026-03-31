Antioquia lidera compras en internet en Semana Santa con gasto más alto

Antioquia lidera las compras en línea en Semana Santa con un ticket promedio de $218.893, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional de $145.773 y confirma el dinamismo regional. Así los reveló Tiendanube, plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica, con más de 15 años en el mercado. El dato no es menor, ya que refleja una mayor disposición de gasto por consumidor en uno de los momentos clave del calendario comercial. En contraste, otras regiones también mostraron resultados robustos, como Santander ($204.369), Valle del Cauca ($184.785) y Bogotá ($174.141), aunque sin alcanzar el nivel de Antioquia. A nivel nacional, el comportamiento fue igualmente relevante. Según Tiendanube, el ticket promedio a nivel nacional en comercio electrónico fue de $145.773, con 3,1 productos por orden para Semana Santa, evidenciando no solo mayor gasto, sino compras más voluminosas por transacción. Puede leer: Hot Sale Colombia 2026: encuentre vuelos baratos y descuentos de hasta 70% en viajes, tecnología y moda

Categorías y hábitos de compra: ocio, bienestar y regalos

Las tendencias de consumo durante la temporada se concentraron en cinco grandes categorías: juegos, juguetes y regalos; indumentaria y accesorios; salud y belleza; comidas y bebidas; y arte y librería. El detalle de los productos revela señales claras del momento de consumo. Artículos como conejos de peluche y libros dominaron las órdenes, mostrando una mezcla entre tradición, descanso y entretenimiento. “En la temporada de Semana Santa vemos un cambio claro en cómo compran los usuarios, no solo aumenta el gasto, también el número de productos por orden”, explicó Tiendanube Y agregó: “Es una temporada en la que la gente compra pensando en descansar, compartir o viajar y se inclina por categorías como regalos, bienestar y entretenimiento”. Un elemento decisivo en la conversión fue la logística, el 35% de las órdenes incluyó envío gratuito, consolidándose como un incentivo directo para cerrar la compra. Entérese: Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

Medios de pago: transferencia lidera y crédito pierde peso

El mapa de pagos digitales también mostró cambios estructurales. La transferencia bancaria se ubicó como el principal medio con el 34% de participación, seguida por tarjeta de crédito (17%), efectivo (14%), billeteras digitales (13%) y tarjeta débito (4%). El dato sugiere que el crédito pierde terreno frente a alternativas inmediatas, en un contexto donde las tasas de interés aún inciden en las decisiones financieras de los hogares. Además, un 18% de las transacciones se realizó mediante métodos personalizados, lo que evidencia una creciente diversificación en el ecosistema de pagos digitales.