“Colombia no necesita discursos que nos dividan entre amigos y enemigos”: presidente del Grupo Argos en premio de la CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) reconoció a Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, como Empresario Distinguido en el Premio Nacional a la Excelencia en Infraestructura, durante el congreso de la CCI, exaltando más de 40 años de carrera dedicada a fortalecer la competitividad del país.
El homenaje llega en un momento simbólico, luego de que hace pocos días Forbes lo nombrara CEO del Año, destacando un modelo de liderazgo que, según la revista, combina visión estratégica, eficiencia, transformación y un enfoque institucional sólido.
Velásquez ha sido protagonista de una década de reconfiguración profunda dentro del Grupo empresarial Argos, con transacciones superiores a $16,5 billones, incluida la ejecución del Proyecto de Escisión, que entregó $10,8 billones en valor directamente a los accionistas, una de las operaciones más grandes en la historia del mercado de capitales colombiano.
Además, bajo su dirección, Argos logró consolidar un portafolio extendido en materiales de construcción, energía, concesiones viales y aeroportuarias, y rentas inmobiliarias, impulsando estándares de innovación, sostenibilidad y excelencia.
