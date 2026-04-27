Así es el agridulce balance económico de Gustavo Petro a 100 días de terminar su mandato

A tan solo 100 días para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro termine su mandato, los cuales empezarán a contar a partir del 29 de abril, así es el panorama económico que deja el mandatario.
Para los analistas, el balance es asimétrico. Parte de esas variaciones se evidencian en que la tasa de desempleo del año pasado fue la más baja en lo corrido del siglo, pero cinco de cada 10 trabajadores son informales
También hubo presupuestos históricamente altos, que rompieron el techo año tras año, pero que estaban desfinanciados y obligaron a recurrir en cinco ocasiones, contando la que presentará MinHacienda este año, a reformas tributarias, de las cuales solo una ha pasado en el Congreso.
Entérese: Aprobación del presidente Petro cayó 1,7% desde febrero, según encuesta Invamer