Petro anuncia que el Gobierno “se retira de la junta” del Banco de la República, tras subida de tasas a 11,25%

El anuncio de Petro llegó poco después de que la junta del Banco de la República decidiera, por mayoría de 4 a 3, subir la tasa de interés 100 puntos básicos a 11,25%. Previo a informar ese ajuste en las tasas, el ministro Ávila salió visiblemente molesto de la junta directiva del Emisor y, por separado, ofreció una rueda de prensa informando que se retiraría indefinidamente del órgano directivo.

¿Qué dijo Petro de la subida de tasas del Banco de la República?

En su mensaje en redes sociales, Petro también apuntó que la mayoría de la junta directiva del Banco de la República “solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”. Además, calificó los ajustes de los tipos de interés como “una posición política de oposición”. Encuentre: Acosta, el nombramiento que Petro llama su “peor error” en el Banco de la República, y salva a Colombia de una crisis Según el presidente, “la subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”.

¿Qué dice el Banco de la República?