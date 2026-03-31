Petro anuncia que el Gobierno “se retira de la junta” del Banco de la República, tras subida de tasas a 11,25%

El presidente Gustavo Petro informó este martes que el Gobierno Nacional se retira de la junta directiva del Banco de la República, lo que significa que el Emisor se quedará sin la silla del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y eventualmente sin quorum para deliberar.
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“Cómo avise la junta del banco de la república sigue en su actitud de matar la economía colombiana (...) El gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida (sic.)”., expresó el jefe de Estado en la red social X.