Ministro de Hacienda se sale de la reunión de junta del Banco de la República, ¿qué pasó?

El pulso entre el Gobierno y el Banco Central vuelve a escalar. Esta vez, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República.

Según medios económicos, este martes entregará unas declaraciones a medios, en una jornada clave para el rumbo de la política monetaria.

Cabe recordar que la reunión de este martes 31 de mayo marca el segundo ajuste del año en la tasa de interés, tras un arranque marcado por decisiones restrictivas.

En enero, el Emisor sorprendió al mercado con un incremento de 100 puntos básicos, llevando la tasa al 10,25%. Ahora, el contexto es más complejo, con inflación persistente, presiones salariales y un Gobierno que insiste en abaratar el crédito.

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Fuentes del Ministerio de Hacienda le dijeron a Blu Radio que el ministro Ávila no estará en el resto de la reunión ni en la rueda de prensa convocada por el Banco de la República tras la junta sobre política monetaria.

Este información la corroboró la oficina de prensa del Banco Central en el grupo de WhatsApp de periodista al indicar que la rueda de prensa se dará sin la participación del ministro de Hacienda.