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Ministro de Hacienda se sale de la reunión de junta del Banco de la República, ¿qué pasó?

El mercado espera una nueva alza de las tasas de interés en Colombia, mientras el Gobierno presiona recortes, en medio de tensiones por inflación, crecimiento económico y crédito.

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO: Banrep.
    Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO: Banrep.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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El pulso entre el Gobierno y el Banco Central vuelve a escalar. Esta vez, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República.

Según medios económicos, este martes entregará unas declaraciones a medios, en una jornada clave para el rumbo de la política monetaria.

Cabe recordar que la reunión de este martes 31 de mayo marca el segundo ajuste del año en la tasa de interés, tras un arranque marcado por decisiones restrictivas.

En enero, el Emisor sorprendió al mercado con un incremento de 100 puntos básicos, llevando la tasa al 10,25%. Ahora, el contexto es más complejo, con inflación persistente, presiones salariales y un Gobierno que insiste en abaratar el crédito.

Lea más: Petro vuelve a cuestionar al gerente del Banrep por subir tasas

Fuentes del Ministerio de Hacienda le dijeron a Blu Radio que el ministro Ávila no estará en el resto de la reunión ni en la rueda de prensa convocada por el Banco de la República tras la junta sobre política monetaria.

Este información la corroboró la oficina de prensa del Banco Central en el grupo de WhatsApp de periodista al indicar que la rueda de prensa se dará sin la participación del ministro de Hacienda.

Mercado apuesta por tasas más altas: podría llegar a 11,25%

Las expectativas están prácticamente alineadas hacia una nueva subida. Según el sondeo más reciente del mercado, “se prevé que el Emisor continúe con el alza en su tasa de interés y la ubique en 11,25% en su segunda reunión del año”.

El dato no es menor. De 25 entidades financieras y centros de pensamiento consultados, 18 anticipan un aumento de 100 puntos básicos, y 7 proyectan un ajuste más moderado de 75 puntos básicos.

En ese orden, el mercado percibe que los riesgos inflacionarios siguen vigentes y que el Banco de la República mantendrá una postura contractiva.

Conozca aquí: “Subir tasas fue inevitable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos”: gerente del Banrepública

El origen del endurecimiento de la política monetaria es el desanclaje de expectativas de inflación, tras la fuerte alza del salario mínimo para 2026 en 23%. Por eso, el alza de 100 puntos básicos en enero fue justificado por el desanclaje de las expectativas de inflación, en razón del ajuste del salario mínimo, de 23,7%, y su impacto en los precios.

Pero el Gobierno Petro mantiene una narrativa opuesta, ya que espera, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que se mantenga en la posición de bajar las tasas. Esto va en línea con la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha sido consistente en bajar las tasas de interés y considera que las tasas altas están asfixiando la economía y encareciendo el financiamiento del Estado.

En contexto: “Están actuando desde las cavernas económicas”: Petro arremetió contra el Banrep por alza de 100 puntos a tasas

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