Acción de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, cae tras rebaja de recomendación de Bank of America

El Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, sufrió un fuerte revés en los mercados tras la decisión de Bank of America (BofA) de rebajar la recomendación de su acción de Neutral a Underperform. El anuncio se reflejó de inmediato en la Bolsa de Valores de Colombia, donde el título cayó 3,64% hasta los $50.880, lo que significó una pérdida de $500 frente a la jornada anterior. En Wall Street, el ADR retrocedió 0,46%, cerrando en US$52,12.

¿Por qué Bank of America bajó su calificación?

En un informe firmado por los analistas Ernesto Gabilondo y Mario Pierry, BofA explicó que la rebaja responde a un cambio en las perspectivas económicas y políticas de Colombia, tras un periodo en el que la acción de Cibest venía con un desempeño sobresaliente. "La decisión se tomó debido al cambio en las perspectivas económicas y políticas después del sólido desempeño de las acciones", señalaron. De hecho, Cibest ha sido el banco de gran capitalización con mejor rendimiento en América Latina en 2025, con un avance del 70% en dólares, según Bloomberg. Pero ese rally llevó a que sus múltiplos de valoración superaran los niveles de 2022-2023, cuando el banco se benefició de tasas de interés más altas.

Tasas de interés: el principal riesgo para el banco

El mayor foco de preocupación para los analistas es la trayectoria de las tasas de interés. BofA estima que una baja acumulada de 150 puntos básicos en 2026 reduciría el margen de interés neto del banco en 36 puntos básicos, lo que se traduciría en una disminución de alrededor de $500.000 millones en las utilidades proyectadas para ese año. En palabras de los analistas, "los múltiplos de Cibest ya están por encima de los niveles de 2022-2023, cuando el banco se benefició de tasas más altas". El informe también pone la lupa sobre la situación fiscal y política de Colombia. "Seguimos viendo un panorama fiscal desafiante y una contienda presidencial reñida", advierte el documento. Aunque los Credit Default Swaps (CDS) y el spread del EMBI Colombia han caído a mínimos recientes —señal que algunos interpretan como mayor confianza en la economía—, expertos insisten en que esta mejora responde más a factores regionales que a cambios internos. Para Felipe Campos, gerente de Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Colombia sigue rezagada, "sigue castigada frente a la región latinoamericana exactamente igual que desde finales de 2022. Ese perfil de riesgo no ha cambiado".

Valoraciones exigentes y riesgos a futuro