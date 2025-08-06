Grupo Cibest debuta como matriz de Bancolombia con ganancias de $1,8 billones para el segundo trimestre del año

El Grupo Cibest, nueva holding que agrupa a Bancolombia y a sus negocios complementarios en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, presentó sus resultados financieros consolidados del segundo trimestre de 2025, marcando un debut en su primer reporte como grupo empresarial unificado.
Al cierre de junio, los activos consolidados del grupo alcanzaron los $375 billones, lo que representa un crecimiento del 6,5% frente al igual lapso del 2024. El patrimonio total se ubicó en $41,3 billones, con una variación anual positiva del 5,3%. Estos resultados reflejan la solidez financiera del conglomerado y su capacidad para integrarse exitosamente bajo un modelo operativo más ágil y sostenible.
En cuanto a su negocio crediticio, la cartera bruta total del grupo —que abarca los cuatro países donde opera— sumó $280 billones, con un crecimiento interanual del 4,4%, impulsado por todos los segmentos: consumo, vivienda, microcrédito y comercial. Por su parte, los depósitos crecieron 9,6% en el mismo periodo y alcanzaron los $283 billones, gracias al fortalecimiento de cuentas de ahorro.