Grupo Cibest reportó utilidades récord de $5,7 billones y un repunte del 23% a corte del tercer trimestre

El Grupo Cibest, matriz que agrupa a Bancolombia, Nequi, Wenia, Wompi, Renting, Bancoagrícola, Banistmo, Bam y demás negocios complementarios en Colombia, Guatemala, El Salvador y Panamá, logró el mejor tercer trimestre acumulado de su historia.
La entidad reportó una utilidad por $5,7 billones con corte al tercer trimestre de 2025, cifra que representa un crecimiento de 23% frente al mismo periodo de 2024, cuando llegaron a $4,6 billones en el acumulado.
Solo para el tercer trimestre de este año, entre julio y septiembre, el Grupo Cibest registró ganancias por $2,1 billones, principalmente como consecuencia de la reducción en las provisiones “dada la mejora continua en la calidad de los activos”.
Mauricio Botero, vicepresidente financiero y de estrategia del Grupo Cibest, informó que “este ha sido el mejor trimestre en términos de monto y utilidades de la historia de esta organización, lo que equivale a una rentabilidad del patrimonio de más de 20%, que en el acumulado llega a 18%”.
Los activos totales del Grupo cerraron este trimestre en $375 billones, con un crecimiento de 6% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el patrimonio del conglomerado alcanzó los $42 billones al cierre de septiembre, 3,6% más que hace un año.