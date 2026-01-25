x

¡Pilas! Bre-B presentaría fallas por mantenimiento en pleno flujo comercial por conciertos de Bad Bunny

La plataforma nacional de pagos digitales inmediatos confirmó que este domingo presentaría fallas por una actualización en su infraestructura. Aquí todos los detalles.

    El sistema de pagos digitales Bre-B presentará fallas este domingo en plena fecha de Bad Bunny. FOTO GETTY Y EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

Este domingo 25 de enero no puede confiarse en que sus transferencias y pagos a través de Bre-B, el sistema de pagos digitales impulsado por el Banco de la República, saldrán bien.

Su transferencia podría presentar fallas a raíz de un proceso de labores programadas este domingo para realizar mantenimiento y actualización en la infraestructura tecnológica que confirmó el propio banco central.

La cuestión es que estos posibles fallos coinciden con un fin de semana que podría tener un gran flujo de actividad comercial debido a la triple fecha de conciertos del reguetonero Bad Bunny en Medellín.

Entérese: Video | Bad Bunny homenajeó a Yeison Jiménez a ritmo de Aventurero en su segunda noche en Medellín

Solo para tener una idea del impacto proyectado, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín estima que los visitantes que asistan a esos conciertos gasten un monto de 36,1 millones de dólares en su visita a la capital antioqueña (129.960 millones de pesos). Ese consumo estaría destinado no solo a los shows, sino en comercio, hoteles y alimentación.

De acuerdo con Bre-B, durante estas actividades programadas, algunos usuarios podrían presentar intermitencias al momento de realizar pagos o transferencias. Ante cualquier inconveniente, la recomendación es consultar directamente con la entidad financiera correspondiente.

El anuncio hace parte de los procesos técnicos habituales necesarios para garantizar la estabilidad, seguridad y escalabilidad de la plataforma, en un momento en el que el uso del sistema continúa creciendo de manera acelerada en todo el país.

Posibles intermitencias en pagos y transferencias

Las labores de mantenimiento podrían afectar de forma temporal la experiencia de algunos usuarios. Según el comunicado, “algunos usuarios podrían presentar intermitencias al realizar pagos o transferencias”, por lo que se sugiere planear con anticipación las operaciones que resulten críticas durante la jornada.

Desde el ecosistema financiero se insiste en que estas interrupciones serían transitorias y hacen parte de las actualizaciones necesarias para soportar el volumen creciente de operaciones que hoy procesa Bre-B.

Bre-B y la nueva era del dinero digital en Colombia

El anuncio técnico coincide con la presentación de los avances más recientes del sistema. Ana María Prieto, directora de Sistema de Pagos del Banco de la República, participó en Moneycon 2026 con la charla titulada “La nueva era del dinero en Colombia: Bre-B”, en la que expuso el impacto que ha tenido esta infraestructura en el sistema financiero.

Las cifras presentadas reflejan la magnitud del cambio que vive el país en materia de pagos digitales y transferencias inmediatas, consolidando a Bre-B como una de las plataformas más relevantes del sector.

En poco más de tres meses de operación, Bre-B ha alcanzado indicadores que dan cuenta de su rápida adopción:

33,8 millones de usuarios registrados: hubo cerca de 100 millones de llaves creadas, $50 billones transados en ese periodo y 323 millones de transacciones realizadas.

Mientras se ejecutan las labores programadas de este domingo, las autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de sus entidades financieras y tener en cuenta posibles intermitencias temporales.

Le puede gustar: Hoy arranca Bre-B con una prueba piloto: así funciona el sistema de pagos inmediatos y sin costo en Colombia

