Hoy arranca Bre-B con una prueba piloto: así funciona el sistema de pagos inmediatos y sin costo en Colombia

Hoy, 23 de septiembre, entra en funcionamiento Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que permitirá transferencias y depósitos al instante entre cuentas bancarias.
La operación comienza con un grupo controlado de clientes hasta el 5 de octubre, para verificar la interoperabilidad entre las 227 entidades financieras que participan.
Desde el 6 de octubre, el sistema entrará en funcionamiento masivo, marcando un cambio histórico en la forma de mover dinero en Colombia.
Lea más: Las dudas y quejas sobre Bre-B, el nuevo sistema de pagos, que arranca operación masiva el 6 de octubre
La meta es ambiciosa para el Banco de la República, darle la batalla al efectivo, que crece en el país a una tasa anual del 20%, muy por encima de las cuentas corrientes (2%) y de ahorro (6,3%).