Antioquia será epicentro del caballo criollo: la competencia más grande de Latinoamérica moverá $6 billones

El caballo criollo colombiano dejó de ser solo un símbolo de tradición para convertirse en una de las actividades agropecuarias y culturales con mayor impacto económico del país. Esta industria mueve cerca de $6 billones al año, equivalente a alrededor del 0,6% del PIB agropecuario. Además, reúne más de 54.000 criaderos registrados, cuenta con más de 300.000 ejemplares inscritos en Fedequinas y genera cerca de 480.000 empleos, de los cuales 202.000 son directos y 278.000 indirectos. Puede leer: Así puede conseguir boletas gratis para los principales desfiles de la Feria de las Flores Ese potencial económico tendrá su principal vitrina entre el 4 y el 8 de agosto, cuando se realice en Rionegro (Antioquia) la 67ª ExpoInternacional Equina Feria de las Flores, organizada por Asdesilla y considerada la competencia del Caballo Criollo Colombiano más importante de Latinoamérica. La feria reunirá más de 750 caballos en competencia, cerca de 100 criaderos de distintas regiones del país, más de 200 empresas expositoras y generará alrededor de 500 empleos directos durante el montaje y la operación del evento. Además, los organizadores esperan recibir más de 25.000 visitantes, consolidando la muestra como uno de los eventos más representativos de la Feria de las Flores y del calendario equino internacional. Entérese: Falta poco para la Feria de las Flores: conozca la programación

Un sector que fortalece el turismo y las exportaciones

A Rionegro llegarán ejemplares procedentes de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y la región Caribe, además de delegaciones internacionales de Puerto Rico y Estados Unidos, lo que refuerza el posicionamiento de Colombia como referente mundial en la crianza y promoción del Caballo Criollo Colombiano. “La ExpoInternacional Equina Feria de las Flores representa mucho más que una competencia. Es el escenario donde se encuentra una industria que genera empleo, impulsa empresas, fortalece el turismo y proyecta al caballo criollo colombiano ante el mundo”, afirmó Luis Eduardo Escobar, gerente de Asdesilla. El directivo agregó que, tras 67 años de historia, el evento se ha convertido en la principal plataforma de Latinoamérica para esta raza y en un escenario para mostrar su potencial económico, cultural y productivo.

Oriente antioqueño, eje de la industria equina

El crecimiento del sector también se refleja en su proyección internacional. Colombia exporta alrededor de 1.200 caballos al año y el Oriente antioqueño se ha consolidado como uno de los principales centros de crianza, entrenamiento y preparación de ejemplares para mercados internacionales. Criaderos de Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador y otros países desarrollan parte de sus procesos productivos en Colombia gracias a la calidad genética del Caballo Criollo Colombiano, las condiciones climáticas, el conocimiento técnico y una estructura de costos competitiva. Le puede interesar: Radican ponencia para crear contrato agrario y formalizar el trabajo rural en Colombia Mientras el sostenimiento mensual de un caballo en Colombia oscila entre US$500 y US$700, en mercados como Estados Unidos supera los US$2.000, lo que convierte al país en un destino estratégico para la producción equina de alto nivel.

El impacto económico que deja la feria en Antioquia

Además de las competencias, la ExpoInternacional Equina Feria de las Flores representa un importante dinamizador económico para el Oriente antioqueño durante una de las temporadas turísticas más importantes del año. La llegada de más de 25.000 asistentes impulsa la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía, el comercio y la oferta de servicios de la región. Al mismo tiempo, la muestra comercial reunirá más de 200 expositores de sectores como vehículos, maquinaria, talabartería, moda, joyería, accesorios, nutrición animal, medicina veterinaria y servicios especializados, convirtiendo el evento en una plataforma de negocios para múltiples industrias.

La infraestructura

Como parte de esta edición, Asdesilla anunció una de las mayores inversiones recientes en infraestructura para el bienestar equino. Más noticias: Colombia produce 12.000 toneladas de arándanos en 2025, pero el 95% se queda en el país Las pesebreras contarán con iluminación y cubierta permanente, atención veterinaria las 24 horas, técnicos especializados en bienestar animal, ambulancia para caballos y zonas de entrenamiento diseñadas para garantizar condiciones óptimas antes y durante las competencias. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas frecuentes