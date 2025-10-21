¿El cambio climático podría arruinar la industria del café? La tierra apta para su cultivo disminuiría 50% a 2050

El cambio climático está transformando el mapa mundial del café: según el Foro Mundial de Productores de Café, el terreno apto para su cultivo podría reducirse hasta en un 50% para 2050 debido al aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia, afectando especialmente a las principales regiones productoras, que son Brasil, Indonesia, Vietnam y Colombia.

Este escenario pone en riesgo el delicado equilibrio que exige el café, un cultivo altamente sensible que solo prospera en una franja limitada del planeta, entre los trópicos y a determinadas altitudes, donde las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas para su desarrollo.

De mantenerse la tendencia, no solo cambiarán las zonas productoras, sino también las formas de cultivo de una de las materias primas más valiosas del comercio mundial.

“Esto quiere decir que la tierra se irá reacomodando y, en la medida en los precios estén altos, el café irá subiendo a mayores alturas en las montañas, y se irán redefiniendo los terrenos de producción si sigue la tendencia del aumento de la temperatura y la imprevisibilidad de los patrones climáticos, especialmente las horas de sol y las lluvias”, comentó Juan Esteban Orduz, presidente del Foro Mundial de Productores de Café, en una entrevista con CNN.

