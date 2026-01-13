Precio del dólar se desplomó este martes y ya está por debajo de los $3.700

En la tarde de este martes 13 de enero, el mercado cambiario cerró la jornada con una marcada apreciación del peso. El dólar terminó en $3.663,28, lo que significó un descenso de $53,81 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.717,09.
Durante la sesión, la divisa estadounidense se movió entre un mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715. En total, se realizaron 1.742 operaciones, con un volumen negociado de US$1.531 millones.
El comportamiento del dólar en Colombia durante esta semana estará condicionado, principalmente, por una intensa agenda de indicadores macroeconómicos en Estados Unidos. Así lo advierte Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, quien señala que la atención de los inversionistas estará enfocada en las cifras de inflación y en su impacto sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).