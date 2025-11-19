Campetrol alerta una década de retroceso en la exploración de gas en Colombia: se pasó de perforar 140 pozos a solo 30

Colombia enfrenta un desafío decisivo para garantizar su soberanía energética en las próximas décadas: reactivar y destrabar los proyectos que permitan sostener la oferta de petróleo y gas en un escenario de demanda creciente.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), advirtió que la baja actividad exploratoria ya está pasando factura. Mientras en 2014 se perforaban 140 pozos de gas, este año apenas se han ejecutado 30, un retroceso que —según el dirigente gremial— compromete la reposición de reservas y acelera la dependencia externa. Y aunque el descubrimiento de Sirius, en el Caribe, representa una señal alentadora, Castañeda recordó que ese gas no llegará al sistema antes de 2030.
Ante este panorama, el líder de Campetrol sostuvo que el país debe avanzar de manera simultánea en cuatro frentes: aumentar el factor de recobro, dinamizar la exploración, destrabar los proyectos frenados por barreras regulatorias o técnicas y acelerar las apuestas de mayor escala, como los desarrollos costa afuera (offshore).