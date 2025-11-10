Factura del gas subiría 45% en Medellín por el aumento del gas importado que llega a Colombia

El gas natural, una de las fuentes de energía más usadas en los hogares y la industria del país, está entrando en una crisis que amenaza con golpear el bolsillo de millones de colombianos.
Un reciente informe de Fedesarrollo, liderado por el profesor Sergio Cabrales, investigador y consultor del sector minero-energético; y acompañado por Sara Ramírez, Carolina Silva, Nicolás Montoya, y Juan Benavides, advierte que el déficit en la oferta de gas podría generar consecuencias macroeconómicas graves: pérdidas por $28 billones en el PIB entre 2025 y 2033, racionamientos energéticos y un aumento desproporcionado de las tarifas en las principales ciudades.
Además, el gas natural es crucial para que la economía funcione eficientemente. Específicamente, los sectores industrial y comercial —que dependen de este recurso para procesos productivos esenciales y que juntos representan el 67% de la demanda nacional de gas no térmico y cerca del 29% del Producto Interno Bruto (PIB)— son los más vulnerables.
La advertencia del informe es contundente: el gas natural ya no es un problema técnico o de planificación, sino un problema del bolsillo. Como escribió Mauricio Téllez, exgerente de comunicaciones de Ecopetrol, “la escasez de gas nacional, con la creciente dependencia del importado, dejó de ser un tema de proyecciones... hoy es un problema de plata, y lo es para 36 millones de colombianos”.
¿Por qué estamos en esta situación? Según los expertos, es el resultado de una combinación de políticas públicas, tanto pasadas como actuales, que han puesto trabas a la exploración y explotación del gas doméstico (convencional y no convencional).
A esto se suman las indecisiones sobre dónde, cómo y cuándo construir nuevas facilidades de importación.