La SIC aprueba salida de Shell de proyectos de gas en Colombia y Ecopetrol queda con el control total

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó que la compañía británica Shell transfiera a Ecopetrol el 50% de participación que mantenía en tres contratos costa afuera (offshore) de exploración de gas natural.
Con esta aprobación, la petrolera colombiana asumirá el control total de los contratos COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en el mar Caribe.
La decisión de Shell de retirarse del proyecto se produjo luego de que sus intentos de vender la participación a un tercero resultaran infructuosos. Ante ello, la compañía optó por ceder su parte a Ecopetrol, titular del otro 50%, a título gratuito, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Operación Conjunta suscrito entre ambas empresas.