Carf advierte que Colombia requiere un ajuste fiscal de $90 billones: “hay una tarea durísima”

Las cuentas fiscales de Colombia atraviesan uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) considera que el déficit del Gobierno se ha vuelto estructural, el endeudamiento continúa aumentando y el país necesita un ajuste cercano a cuatro o cinco puntos del PIB para evitar un deterioro aún mayor de las finanzas públicas.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, sostuvo que el problema no se resolverá únicamente con una reforma tributaria. A su juicio, el gobierno de Abelardo de la Espriella deberá combinar mayores ingresos, racionalización del gasto, una planeación fiscal más creíble y políticas que impulsen el crecimiento económico.