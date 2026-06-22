Descuento en pasaporte, medio día libre y beneficios educativos: así puede aprovechar el certificado electoral tras votar

La segunda vuelta presidencial de 2026 dejó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente para Colombia. Esta jornada del 21 de junio también permitió que millones de ciudadanos accedieran a una serie de beneficios contemplados en la ley para quienes ejercieron su derecho al voto.
A las urnas acudieron más de 26,34 millones de colombianos, lo que representó una participación del 63,6%, la más alta desde que la Constitución de 1991 instauró la segunda vuelta presidencial.
Quienes participaron en la elección, ya sea como jurados o votantes y conservaron su certificado electoral podrán acceder a descuentos en trámites, beneficios educativos e incluso a una media jornada de descanso remunerado en sus trabajos.
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