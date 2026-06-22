Descuento en pasaporte, medio día libre y beneficios educativos: así puede aprovechar el certificado electoral tras votar

La segunda vuelta presidencial de 2026 dejó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente para Colombia. Esta jornada del 21 de junio también permitió que millones de ciudadanos accedieran a una serie de beneficios contemplados en la ley para quienes ejercieron su derecho al voto. A las urnas acudieron más de 26,34 millones de colombianos, lo que representó una participación del 63,6%, la más alta desde que la Constitución de 1991 instauró la segunda vuelta presidencial. Quienes participaron en la elección, ya sea como jurados o votantes y conservaron su certificado electoral podrán acceder a descuentos en trámites, beneficios educativos e incluso a una media jornada de descanso remunerado en sus trabajos. Le puede interesar: Gremios llaman a la unidad y ofrecen trabajar con nuevo Gobierno tras elección de de la Espriella: “Ahora debe ganar Colombia”

¿Qué es el certificado electoral y para qué sirve?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el certificado electoral es el documento que entrega el jurado de votación una vez el ciudadano deposita su voto. Este documento contiene información como el número de cédula, ciudad, puesto y mesa de votación y funciona como la prueba oficial de que la persona participó en el proceso electoral. “Gracias a este certificado, los votantes pueden acceder a los incentivos establecidos en las leyes 403 de 1997 y 815 de 2003, creadas para promover la participación ciudadana en las elecciones”, señaló la entidad. Por eso, la recomendación de las autoridades es conservarlo en buen estado, ya que algunos beneficios pueden utilizarse durante los cuatro años siguientes a la votación. El descuento en el pasaporte: uno de los beneficios más atractivos Uno de los incentivos más conocidos es la reducción del 10% en el valor de la expedición del pasaporte. La ley establece que quienes hayan votado podrán acceder a este descuento una sola vez durante los cuatro años posteriores a la elección, presentando el certificado electoral al momento de realizar el trámite. Con las tarifas vigentes, el beneficio representa un ahorro importante para quienes tengan previsto viajar al exterior. Los valores quedarían así: - Pasaporte ordinario: pasa de $195.600 a $176.040. - Pasaporte ejecutivo: pasa de $335.400 a $301.860. - Pasaporte de emergencia: pasa de $201.700 a $181.530. Este incentivo busca reconocer la participación ciudadana y promover el ejercicio democrático a través de beneficios concretos para quienes acudieron a las urnas. Lea más: José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro” Lea más: José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro”

Así puede reclamar la media jornada de descanso en el trabajo

Otro de los beneficios más utilizados por los votantes es la media jornada de descanso compensatorio remunerado. Además, aquellos que fueron jurados de votación tienen derecho a una jornada completa. La legislación colombiana establece que quienes hayan ejercido su derecho al voto tienen derecho a solicitar medio día libre remunerado, y quienes ejercieron de jurados, a una completa, tanto en entidades públicas como en empresas privadas. Para quienes participaron en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, el plazo para disfrutar este beneficio vence el próximo 21 de julio de 2026. De acuerdo con los lineamientos vigentes, el trabajador debe presentar el certificado, ya sea el electoral o de jurado de votación, a su empleador y acordar la fecha en la que tomará el descanso. La norma también establece que la fecha debe definirse de común acuerdo entre ambas partes para evitar afectaciones en la operación de la empresa o entidad.

Paso a paso para solicitar el día compensatorio

- Conserve el certificado electoral entregado al momento de votar. - Informe a su empleador que desea hacer uso del beneficio. - Presente el certificado como soporte de su participación electoral. - Acuerde la fecha en la que tomará la media jornada de descanso. - Disfrute el beneficio antes del 21 de julio de 2026. Las autoridades recuerdan que este derecho es individual y que se genera cada vez que el ciudadano participa en una jornada electoral que contemple este incentivo.

Los beneficios educativos que también puede aprovechar

El certificado electoral también puede representar ventajas para estudiantes y aspirantes a programas de educación superior. Entre los beneficios contemplados en la ley se encuentra una prelación en caso de empate en los resultados de los exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior. Asimismo, los estudiantes matriculados en instituciones oficiales de educación superior tienen derecho a un descuento del 10% en el valor de la matrícula académica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 815 de 2003. Los votantes también tienen prioridad en la adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda y predios rurales otorgados por el Estado cuando exista igualdad de condiciones entre los aspirantes. La misma ventaja aplica en concursos para empleos de carrera administrativa cuando dos o más candidatos obtienen el mismo puntaje. Conozca también: PIB, deuda externa, inflación e informalidad: el panorama económico que deberá afrontar el próximo presidente de Colombia

Otros descuentos que otorga el certificado electoral

Además del pasaporte y los beneficios laborales, los ciudadanos pueden acceder a descuentos en diferentes trámites oficiales. Entre ellos se encuentran: - Descuento del 10% en la expedición inicial y duplicados de la libreta militar. - Descuento del 10% en la expedición de duplicados de la cédula de ciudadanía, a partir del segundo duplicado. - Rebajas en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para quienes deban cumplir esta obligación. - Los soldados bachilleres y auxiliares bachilleres pueden obtener una reducción de un mes en el tiempo de servicio, mientras que los soldados regulares y campesinos pueden recibir una rebaja de dos meses.

¿Qué hacer si perdió el certificado electoral?