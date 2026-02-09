¿Cuándo consignan las cesantías? Estas son las fechas clave y condiciones para retirarlas

En un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores vive en la informalidad, las cesantías siguen siendo uno de los pocos mecanismos de ahorro forzoso que protegen al empleo formal. Estas no solo funcionan como un seguro frente a la pérdida del trabajo, sino también como una herramienta regulada para financiar vivienda y educación. En 2026, este derecho laboral vuelve a estar en el centro de la conversación por un detalle: el cambio en la fecha efectiva de consignación, derivado del calendario. Le puede interesar: Reforma laboral cambió el pago de cesantías para 2026: lo que deben saber trabajadores y empresas

¿Cuál es la fecha límite para consignar cesantías en 2026?

El trabajador puede consultar sus cesantías directamente en el fondo, sin intermediarios. FOTO: PIXABAY

La ley laboral colombiana establece que las empresas deben consignar las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año en el fondo elegido por el trabajador. Sin embargo, en 2026 esa fecha cae sábado. Por tratarse de un día no hábil, el plazo se traslada automáticamente al lunes 16 de febrero de 2026, que se convierte en el último día para consignar sin sanción. Desde el martes 17, cualquier empresa que no haya cumplido entra formalmente en mora. La sanción para las empresas que las consignen luego de la fecha señalada equivale a un día de salario por cada día de retraso, dinero que debe pagarse directamente al trabajador. Lea más: Cesantías en Colombia: una prestación que resiste y se transforma

¿Cómo saber si ya le consignaron las cesantías?

El proceso es sencillo y no requiere intermediarios. El trabajador solo debe ingresar al fondo de cesantías en el que esté afiliado —como Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el FNA— y consultar su saldo con el número de documento. Allí debe aparecer: - La consignación correspondiente al último año trabajado. - El historial de retiros, si los hubo. - Si después del 16 de febrero de 2026 el dinero no figura en la cuenta, el incumplimiento ya existe y puede reclamarse.

¿Qué son las cesantías y cómo se calculan?

El retiro de cesantías está regulado y exige cumplir causales específicas como vivienda, educación o terminación de contrato. FOTO: PIXABAY

Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado, o a la fracción proporcional si el vínculo laboral fue menor a doce meses. El cálculo es directo: (Salario mensual × días trabajados) / 360 Con el salario mínimo legal vigente en 2026, fijado en $1.750.905, quien trabajó todo 2025 recibe exactamente ese monto como cesantía. Seis meses de trabajo equivalen a cerca de $875.000; tres meses, a unos $437.000, dependiendo del número exacto de días. A ese ahorro se suma un ingreso adicional que muchos pasan por alto: el empleador debe pagar intereses del 12% anual sobre las cesantías, dinero que no va al fondo sino directamente al trabajador y que debe consignarse a más tardar el 31 de enero de 2026. Para quien gana salario mínimo, ese pago ronda los $210.000. Le puede interesar: ¿A cuáles trabajadores no les llegan los intereses de las cesantías? Le contamos los plazos y cómo calcularlo

Condiciones para retirlarlas

Las cesantías pueden retirarse de forma total o parcial, dependiendo del motivo y del cumplimiento de requisitos específicos. 1. Terminación del contrato de trabajo Cuando se termina la relación laboral —por renuncia, despido o vencimiento del contrato— el trabajador puede retirar el total del valor acumulado, ya que este recurso debe servir de apoyo mientras consigue un nuevo empleo. 2. Compra, construcción o mejora de vivienda El dinero se puede retirar parcial o totalmente para comprar vivienda, adquirir un lote, construir casa propia o realizar mejoras a una propiedad que sea del trabajador o de su cónyuge. 3. Educación superior También es posible retirar cesantías para pagar matrículas o financiar estudios de educación superior del trabajador, sus hijos o dependientes, incluyendo pagos a instituciones educativas o créditos educativos. 4. Prestación del servicio militar obligatorio Si el trabajador es citado para prestar servicio militar, puede retirar sus cesantías para cubrir gastos familiares asociados al cumplimiento de esta obligación.

¿Quiénes tienen derecho y quiénes quedan por fuera?

Las cesantías aplican a todo trabajador con contrato laboral, sin importar si es a término fijo, indefinido, por días o a tiempo parcial. También cobijan a empleados domésticos y conductores. Quedan excluidos tres grupos: - Trabajadores informales, que en noviembre de 2025 representaban el 55,4 % de la fuerza laboral, según el Dane. - Trabajadores con salario integral, cuyos ingresos superan los diez salarios mínimos y ya incluyen las prestaciones. - Contratistas por prestación de servicios, cuya relación no es laboral.

¿En qué usan las cesantías las personas en Colombia?

Las cesantías no solo se acumulan: también se están moviendo. En 2025, el ahorro total alcanzó un récord histórico de $26,1 billones, con un crecimiento cercano al 17%. Al mismo tiempo, los retiros aumentaron. Los datos muestran que: La terminación de contrato concentró retiros por COP 4,1 billones. Vivienda, entre compra y remodelación, absorbió más de la mitad de los recursos. Educación superior superó el billón de pesos, con un crecimiento cercano al 18 % frente al año anterior. Este comportamiento confirma que las cesantías siguen siendo el principal colchón laboral del país en un contexto de alta informalidad. Entérese: Pilas con el pago de las cesantías y sus intereses en Colombia: todo sobre plazos y cálculos

El otro lado del sistema: la presión sobre las empresas