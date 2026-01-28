Reforma laboral cambió el pago de cesantías para 2026: lo que deben saber trabajadores y empresas

La reforma laboral sancionada como Ley 2466 del 25 de junio de 2025 introdujo cambios clave en el manejo de las cesantías y de los intereses sobre cesantías en Colombia. Aunque la prestación social se mantiene intacta en su naturaleza, un mes de salario por cada año trabajado, la nueva normativa modifica la forma en la que los empleadores pueden cumplir la obligación, habilitando esquemas más flexibles de pago, aprovisionamiento y administración de los recursos.
Los ajustes buscan modernizar el sistema, facilitar el cumplimiento para las empresas y permitir que los recursos generen rendimientos financieros desde etapas más tempranas, sin afectar los derechos de los trabajadores.
