China prende las alarmas: acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela amenaza deuda de miles de millones

China elevó la presión diplomática sobre Estados Unidos y Venezuela después del acuerdo anunciado entre Washington y Caracas para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos con reservas probadas de 65.000 millones de barriles.
El pacto, impulsado por el Gobierno de Donald Trump, contempla una vigencia de 25 años y un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, según explicó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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Además, del eventual control estadounidense de reservas y pozos petroleros en Venezuela, la preocupación de China está en el impacto que la nueva estructura podría tener sobre las inversiones de compañías chinas y, especialmente, sobre los miles de millones de dólares que Caracas todavía adeuda a bancos de China y que históricamente han estado vinculados a entregas de petróleo.
China reaccionó, aunque cuidadosamente: “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, afirmó el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.
El funcionario no confirmó que empresas estadounidenses vayan a asumir el control de campos que anteriormente estaban vinculados con compañías chinas como Sinopec y CNPC, pero señaló que Beijing había tomado nota de esas informaciones.
Guo insistió además en que la cooperación económica entre China y Venezuela está protegida por las normas internacionales y por las leyes de ambos países. “La cooperación entre China y Venezuela está amparada por el derecho internacional”, afirmó, al tiempo que defendió que las relaciones económicas y comerciales deben basarse en la igualdad y el beneficio mutuo.
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