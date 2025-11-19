Petro y Mac Master se enfrentan por arancel cero a insumos textiles: “Un gobierno que sacrifica su industria ante depredadores asiáticos”

El Gobierno Nacional prendió una de las alarmas más fuertes del año en el sector textil. Con la firma del Decreto 1197 del 14 de noviembre, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, eliminaron por un año los aranceles para 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón, insumos clave para la industria del Sistema Moda. El Ministerio de Comercio explicó que la medida responde a un desabastecimiento puntual que se ha venido agudizando en estas referencias, pese a contar con producción local. Según la cartera, el déficit se origina por mayor demanda global, presión del comercio internacional y la entrada masiva de productos finales a bajo costo, lo que ha golpeado a los fabricantes nacionales. La reducción arancelaria solo aplicará a países sin tratados de libre comercio con Colombia y busca “evitar que la escasez dispare costos, afecte el empleo y reduzca competitividad”. “La insuficiencia en el suministro de estos insumos, sumada a la competencia internacional, amenaza con aumentar los costos y reducir la producción nacional. Por eso adoptamos esta medida temporal”, señaló la ministra Morales Rojas. Puede conocer más: Gobierno reduce a cero los aranceles a insumos textiles por un año para enfrentar desabastecimiento

La alerta de la Andi: “Acabará con la industria de hilos”

La decisión provocó una reacción inmediata y dura del sector empresarial. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, publicó un mensaje en X que encendió la discusión. “El Gobierno Nacional ha tomado una decisión que acabará con la industria de hilos en Colombia. Con el decreto emitido hoy acaba de entregarle a los productores de China, Vietnam, Cambodia, India y Turquía el mercado nacional”. Mac Master aseguró que desaparecerían 8.000 empleos directos y que al menos 6 compañías representativas del sector, con capacidad para producir más de 45.000 toneladas y atender el 25% del mercado nacional, quedarían al borde del cierre.

El dirigente gremial advirtió que la medida pondría en riesgo las reglas de origen de los TLC con Estados Unidos, México y la Unión Europea, lo que afectaría exportaciones y comprometería la sostenibilidad de toda la cadena productiva. También alertó impactos sobre los algodoneros de Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta, que dependen de la demanda local de hilados. En contexto: “Colombia produce solo el 5% del hilo que necesita la industria”: confeccionistas explican por qué piden eliminar aranceles Su postura fue más allá y le recriminó al presidente Petro sus constantes criticas a otros gobiernos de ser neoliberales, ya que, según el dirigente gremial, “nos enfrentamos a un gobierno que sacrifica a un sector industrial despiadadamente abriéndolo a los depredadores asiáticos”. Y preguntó en su trino: “¿Esta es la Política Industrial que va a implementar el Gobierno Nacional? ¿Entregarle el sector de hilos a los productores asiáticos y acabar con todas las empresas locales eliminando del mapa 8.000 empleos?”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. FOTO: Colprensa-Catalina Olaya.

La respuesta de Petro: reconversión laboral hacia las confecciones

El presidente Petro reaccionó directamente al gremio, también en X, y le dijo a Mac Master: “Puede señor Bruce reunir a los grandes empresarios afectados y trabajar una política de reconversión laboral para pasar a confecciones, que es lo que queremos fortalecer durante dos años. Tiene centenares de miles de empleos, la mayoría son empresarias y son decenas de miles”. Según el mandatario, el foco del Gobierno no está en proteger la producción de hilados, sino en fortalecer la fase de confección, donde se concentra la mayor empleabilidad del Sistema Moda. La respuesta avivó aun más la controversia. Mac Master replicó con un mensaje aún más contundente. “El presidente manda a decir a los trabajadores de industria de los hilados y a los agricultores del algodón que se reconviertan, y que pasen a confecciones, qué es lo que él quiere fortalecer”. Agregó: “Que se olviden de sus empresas, a los trabajadores que se olviden de sus trabajos... y que si sabían elaborar hilos o sembrar algodón, aprendan a hacer confecciones”.

Según el dirigente gremial, el Gobierno estaría “entregando” el mercado de materias primas a productores asiáticos, lo que llevaría a cerrar compañías con más de 80 años de trayectoria. Para Mac Master, “se nota que es un cálculo electoral. Sacrifica industrias donde hay menos votos para favorecer sectores donde cree tener más votos”. Siga leyendo: Petro ordenó eliminar aranceles a telas y cueros, y enciende debate entre actores del sector textil

Sindicatos también rechazan el decreto: “fortalece a competidores asiáticos”

No solo la Andi prendió las alarmas. El Comité Ejecutivo de la CGT y varios sindicatos del sector textil también expresaron rechazo. Luis Rodrigo Carmona, presidente del Sindicato Fabricato, aseguró que el decreto representa una “competencia desleal” que beneficia a fabricantes asiáticos. Según sus cálculos, la industria podría perder 8.000 empleos directos, 30.000 indirectos, y afectar gravemente municipios dependientes de la actividad textil. Las centrales obreras, dijo, “no fueron escuchadas”. Además: Eliminar aranceles a hilos y telas: el dilema que divide al sector textil De acuerdo con la denuncia que hizo pública la CUT, el decreto no representa una medida de competitividad, sino una sentencia de muerte para la industria textil colombiana. Cabe recordar que el sector textil e hilandero colombiano se sostiene con apenas seis plantas de hilatura activas: Fabricato, Colhilados, Hilandería Universal, Miratex, Lafayette y Geomatrix. Además, estas seis plantas de hilatura crubren al menos el 25% de la demanda nacional de hilos.

El Decreto 1197 nació como una medida técnica para enfrentar un desabastecimiento puntual. Pero el debate desbordó lo comercial y encendió un choque directo entre Gobierno, gremios, sindicatos y productores agroindustriales.

