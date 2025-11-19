Petro y Mac Master se enfrentan por arancel cero a insumos textiles: “Un gobierno que sacrifica su industria ante depredadores asiáticos”

El Gobierno Nacional prendió una de las alarmas más fuertes del año en el sector textil. Con la firma del Decreto 1197 del 14 de noviembre, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, eliminaron por un año los aranceles para 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón, insumos clave para la industria del Sistema Moda.
El Ministerio de Comercio explicó que la medida responde a un desabastecimiento puntual que se ha venido agudizando en estas referencias, pese a contar con producción local.
Según la cartera, el déficit se origina por mayor demanda global, presión del comercio internacional y la entrada masiva de productos finales a bajo costo, lo que ha golpeado a los fabricantes nacionales.
La reducción arancelaria solo aplicará a países sin tratados de libre comercio con Colombia y busca “evitar que la escasez dispare costos, afecte el empleo y reduzca competitividad”.
“La insuficiencia en el suministro de estos insumos, sumada a la competencia internacional, amenaza con aumentar los costos y reducir la producción nacional. Por eso adoptamos esta medida temporal”, señaló la ministra Morales Rojas.
