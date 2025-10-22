Eliminar aranceles a hilos y telas: el dilema que divide al sector textil

La cadena textil–algodonera es una de las pocas que aún enlazan el trabajo del campo con la industria manufacturera. Sin embargo, la reciente propuesta de eliminar los aranceles a hilos, telas y cueros importados volvió a poner sobre la mesa un dilema estructural: cómo lograr que la industria gane competitividad sin debilitar la producción agrícola que le da soporte.
La iniciativa se concreta en un paquete de tres proyectos de decreto que buscarían fortalecer la competitividad del sistema moda. El primero contempla eliminar los aranceles para un grupo de 37 subpartidas de hilados que no cuentan con producción nacional; el segundo incluye telas y cueros que tampoco cuentan con oferta interna; y el tercero, que tendrá vigencia de un año, abarca 10 subpartidas —como hilados de algodón, filamentos sintéticos y fibras sintéticas o artificiales— cuya producción nacional es insuficiente y que se importan desde países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia.
Pero, más allá de los aspectos técnicos, detrás de esta discusión están los intereses de miles de empleos y el futuro de una cadena estratégica para el país.