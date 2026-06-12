En Colombia se iniciaron menos de 7.500 construcciones de viviendas en abril, el peor registro en 16 años

La construcción de vivienda en Colombia sigue sin encontrar un punto de recuperación, puesto que para abril de 2026, las iniciaciones de nuevos proyectos alcanzaron su nivel más bajo para ese mes en los últimos 16 años, una señal de la profunda desaceleración que atraviesa uno de los sectores con mayor impacto sobre el empleo y la economía nacional.
De acuerdo con cifras analizadas por Corficolombiana, durante abril se iniciaron 7.468 viviendas entre proyectos VIS y No VIS, una cifra que no se veía desde abril de 2010, cuando se registraron 7.573 unidades. El dato también evidencia la magnitud del deterioro reciente: frente a abril de 2022, cuando se iniciaron 20.256 viviendas, la caída alcanza el 62%.
El retroceso ocurre en un momento en que la construcción acumula más de dos años de debilidad. Según Corficolombiana, las iniciaciones de vivienda “no tocan fondo”, situación que continúa frenando cualquier posibilidad de recuperación inmediata del área construida y de la actividad edificadora en el país.
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