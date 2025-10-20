Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo

Este año ha sido bueno para el tequila a nivel global. Entre enero y mayo, las exportaciones alcanzaron 206,9 millones de litros, lo que representó un aumento del 6% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Este crecimiento no solo evidencia la fortaleza del tequila en los mercados internacionales, sino también su consolidación en América Latina. Colombia se destaca como el segundo mayor consumidor de la región,después de México, y es el único país latinoamericano que figura entre los 10 principales importadores del mundo.