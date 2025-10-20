Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo

Este año ha sido bueno para el tequila a nivel global. Entre enero y mayo, las exportaciones alcanzaron 206,9 millones de litros, lo que representó un aumento del 6% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT). Este crecimiento no solo evidencia la fortaleza del tequila en los mercados internacionales, sino también su consolidación en América Latina. Colombia se destaca como el segundo mayor consumidor de la región,después de México, y es el único país latinoamericano que figura entre los 10 principales importadores del mundo.

El mercado colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido de entre 18% y 20% anual, impulsado principalmente por la categoría 100% agave, que ha ganado popularidad entre los consumidores colombianos por su calidad.

Estados Unidos sigue dominando, pero crece la demanda en Asia y América del Sur

Según las cifras del CRT, el 86% del tequila exportado durante enero tuvo como destino Estados Unidos, que continúa liderando el consumo mundial. Sin embargo, el producto mexicano amplía su presencia en Asia, con China y Japón nuevamente entre los diez primeros lugares, y en Sudamérica, donde Colombia se destaca como principal destino regional.

"El tequila sigue conquistando nuevos mercados.Encontramos países como China, Japón, Colombia, Alemania y España entre los mayores importadores,lo que demuestra la confianza internacional en el producto", afirmó Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila.

Una agroindustria con presencia en más de 120 países