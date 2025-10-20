Se agudiza el debate por la reforma pensional: piden que el presidente de la Corte se aparte de la discusión

La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que propone tumbar la reforma pensional, desató una nueva controversia. A la Corte Constitucional llegó una recusación y solicitud de impedimento en su contra, en la que se alega una presunta “falta de imparcialidad y enemistad ideológica con el Gobierno Nacional”.

La acción se presentó luego de que se conociera la ponencia en la que Ibáñez plantea declarar inconstitucional la reforma, al considerar que el Congreso no corrigió los vicios de trámite identificados por el alto tribunal en su primera revisión.

En la solicitud, firmada por un ciudadano, se alega una “parcialidad política y enemistad ideológica” del magistrado con el actual Gobierno, señalando que su ponencia tiene un “tono político e ideológico” contrario a la independencia judicial y a los principios de la Corte Constitucional.