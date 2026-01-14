Se le acabaron las vacaciones: Cinco consejos para superar esa “tusa” por volver al trabajo

Para las personas que disfrutaron de sus vacaciones durante la época navideña y de fin de año les llegó el regreso al trabajo. Esto conlleva volver a madrugar, ajustar el cuerpo a horarios estrictos y asumir de nuevo responsabilidades después de varias semanas de descanso. Ese cambio, que en el papel parece simple, suele sentirse en el cuerpo y en la cabeza. Pues además de generar un tremendo “guayabo posvacacional”, también genera cansancio constante, dificultad para concentrarse y una sensación rara de desorden interno que no siempre es fácil de explicar.
Y no es solo una impresión personal. Diversos estudios sobre el regreso a la rutina tras las vacaciones muestran que entre el 30% y el 40% de las personas experimenta malestar emocional en las primeras semanas, con síntomas como irritabilidad, bajo ánimo y problemas de concentración. Investigaciones de la American Psychological Association (APA) y del Journal of Occupational Health Psychology coinciden en que este impacto tiene que ver con cambios bruscos en el sueño, un aumento repentino de las exigencias mentales y la presión por “volver a rendir” cuanto antes.
En Colombia, el panorama no es distinto. Un análisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advierte que ese malestar típico de inicio de año es una reacción normal cuando el cuerpo y la mente pasan, en muy poco tiempo, de la flexibilidad de las vacaciones a la exigencia de la rutina.
“La adaptación no es inmediata. El cerebro necesita tiempo para reorganizarse frente a nuevos horarios, hábitos y niveles de presión”, explica Gustavo González, docente de psicología de esa universidad.