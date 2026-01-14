Se le acabaron las vacaciones: Cinco consejos para superar esa “tusa” por volver al trabajo

Para las personas que disfrutaron de sus vacaciones durante la época navideña y de fin de año les llegó el regreso al trabajo. Esto conlleva volver a madrugar, ajustar el cuerpo a horarios estrictos y asumir de nuevo responsabilidades después de varias semanas de descanso. Ese cambio, que en el papel parece simple, suele sentirse en el cuerpo y en la cabeza. Pues además de generar un tremendo “guayabo posvacacional”, también genera cansancio constante, dificultad para concentrarse y una sensación rara de desorden interno que no siempre es fácil de explicar. Y no es solo una impresión personal. Diversos estudios sobre el regreso a la rutina tras las vacaciones muestran que entre el 30% y el 40% de las personas experimenta malestar emocional en las primeras semanas, con síntomas como irritabilidad, bajo ánimo y problemas de concentración. Investigaciones de la American Psychological Association (APA) y del Journal of Occupational Health Psychology coinciden en que este impacto tiene que ver con cambios bruscos en el sueño, un aumento repentino de las exigencias mentales y la presión por “volver a rendir” cuanto antes. Puede leer: Tome nota: estas son las mejores fechas para alargar las vacaciones en el 2026 En Colombia, el panorama no es distinto. Un análisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advierte que ese malestar típico de inicio de año es una reacción normal cuando el cuerpo y la mente pasan, en muy poco tiempo, de la flexibilidad de las vacaciones a la exigencia de la rutina. “La adaptación no es inmediata. El cerebro necesita tiempo para reorganizarse frente a nuevos horarios, hábitos y niveles de presión”, explica Gustavo González, docente de psicología de esa universidad.

Por eso, más que luchar contra esa sensación de desgaste, los expertos recomiendan asumir enero con otra mirada. Estas son cinco claves respaldadas por la evidencia para atravesar el regreso con menos culpa y más cuidado:

1. Entienda enero como un mes de ajuste, no de máximo rendimiento

El error más común es exigirse resultados inmediatos. Enero no cumple la misma función que otros meses del año: es el momento de volver a ordenar hábitos, recuperar el control del tiempo y ajustar expectativas. Forzar la productividad desde el primer día suele terminar en frustración. “Enero no está hecho para rendir al máximo, sino para volver a acomodarse. Cuando se intenta forzar el desempeño, lo que aparece es agotamiento”, señala González. Lea también: Aumentan los puentes festivos: así quedó el calendario en Colombia para 2026

2. Priorice el sueño, incluso por encima de la productividad

Durante las vacaciones, los horarios de descanso suelen desordenarse. Dormir mal afecta la memoria, la concentración y el manejo de las emociones. En Colombia, cerca del 59 % de los adultos presenta algún trastorno del sueño, lo que hace aún más difícil un regreso fluido a la rutina. “Muchas personas intentan compensar el cansancio con más esfuerzo, cuando el problema real es la falta de descanso reparador”, advierte el docente.

3. Baje la carga mental en las primeras semanas

Retomar muchas tareas exigentes al mismo tiempo aumenta la sensación de agobio. Dividir los objetivos grandes en pasos pequeños y manejables ayuda a recuperar el enfoque y reduce la ansiedad típica del inicio de año.

4. No se aísle: volver a lo social también hace parte del regreso

Compartir nuevamente con compañeros de trabajo o estudio ayuda a normalizar la rutina. La psicología ha demostrado que el contacto social funciona como un regulador emocional clave en los procesos de adaptación.

5. Escuche las señales de alerta