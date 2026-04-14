¿Cómo reducir los intereses del crédito que debe pagar para comprar una vivienda?

Tener vivienda propia sigue siendo uno de los principales anhelos de los colombianos, no solo por estabilidad, sino como una de las decisiones financieras más importantes a lo largo de la vida. Sin embargo, en un entorno de tasas de interés al alza, ese objetivo puede volverse más lejano de lo esperado: las cuotas suben, el crédito se encarece y el peso de la deuda se siente cada vez más.
En este contexto, entender cómo pagar menos intereses en un crédito hipotecario y gestionar mejor las obligaciones se vuelve clave para no renunciar al sueño de tener casa propia y evitar que la deuda termine desbordándose.