Contraloría inspecciona este martes el MinHacienda para recaudar información ante riesgos fiscales del Estado

La Contraloría General de la República desplegó este martes 28 de julio un equipo de Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), hacia el Ministerio de Hacienda para iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información.
Le puede gustar: Las cuentas que no cuadran en el ‘boom’ de la energía solar que deja el Gobierno Petro
La actuación se realiza en el marco de las facultades constitucionales del organismo de control y está relacionada con la Función de Advertencia que la entidad notificó previamente al Gobierno Nacional por posibles riesgos presupuestales, financieros y contractuales que, según indicó, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.