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Contraloría inspecciona este martes el MinHacienda para recaudar información ante riesgos fiscales del Estado

La Contraloría desplegó Policía Judicial al Ministerio de Hacienda. El ente de control ya había advertido riesgos fiscales y detectó 14.414 contratos por $4,55 billones en cuatro semanas.

  • Equipo de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría inició labores de verificación y recaudo de información en el Ministerio de Hacienda. FOTO CORTESÍA
    Equipo de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría inició labores de verificación y recaudo de información en el Ministerio de Hacienda. FOTO CORTESÍA
  • La Contraloría advirtió que el aumento de la contratación y las presiones sobre la caja del Gobierno podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. FOTO CORTESÍA
    La Contraloría advirtió que el aumento de la contratación y las presiones sobre la caja del Gobierno podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 42 minutos
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La Contraloría General de la República desplegó este martes 28 de julio un equipo de Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), hacia el Ministerio de Hacienda para iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información.

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La actuación se realiza en el marco de las facultades constitucionales del organismo de control y está relacionada con la Función de Advertencia que la entidad notificó previamente al Gobierno Nacional por posibles riesgos presupuestales, financieros y contractuales que, según indicó, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

Desequilibrio en las finanzas pública

La Contraloría General de la República explicó que el pasado 27 de julio activó una Función de Advertencia dirigida al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda, como gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación (PGN), tras identificar factores que podrían afectar el equilibrio de las finanzas públicas.

La Contraloría advirtió que el aumento de la contratación y las presiones sobre la caja del Gobierno podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. FOTO CORTESÍA
La Contraloría advirtió que el aumento de la contratación y las presiones sobre la caja del Gobierno podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. FOTO CORTESÍA

Según el organismo de control, el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, un escenario que obliga a que cualquier nueva decisión de gasto cuente con respaldo presupuestal suficiente y con criterios de sostenibilidad fiscal.

La entidad advirtió que asumir nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno, afectar el equilibrio del PGN, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar una eventual afectación al patrimonio público.

En ese sentido, la Contraloría instó a que todas las decisiones presupuestales se adopten bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad, garantizando que el uso de los recursos públicos responda a la disponibilidad real de recursos.

La contratación aumentó 22,5% tras la Ley de Garantías

Uno de los principales hallazgos del informe presentado por el ente de control es el incremento de la contratación estatal luego del levantamiento de la restricción de la Ley de Garantías.

De acuerdo con la entidad, durante ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que representa un aumento del 22,5% frente al mismo lapso de hace cuatro años.

El organismo también llamó la atención sobre el volumen de contratación directa, al señalar que en las últimas cuatro semanas se firmaron más de 11.000 contratos bajo esta modalidad.

Entidades bajo observación por riesgos contractuales

La Contraloría indicó que identificó riesgos presupuestales y contractuales en algunas entidades del Gobierno Nacional, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.

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Como parte de la actuación iniciada este martes, el equipo de Policía Judicial adelantará la verificación y el recaudo de información en el Ministerio de Hacienda para evaluar los riesgos advertidos y dar seguimiento a la situación fiscal y presupuestal identificada por el organismo de control.

Entérese: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Contraloría envió un equipo de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda?
La Contraloría informó que desplegó un equipo de Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para realizar un ejercicio de verificación y recaudo de información. La actuación se enmarca en sus facultades constitucionales y da seguimiento a la Función de Advertencia emitida al Gobierno Nacional por riesgos presupuestales, financieros y contractuales.
¿Qué riesgos fiscales identificó la Contraloría para el Gobierno Nacional?
Según el informe, existen presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación. La entidad considera que asumir nuevos compromisos financieros sin recursos disponibles podría afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación e incrementar las necesidades de endeudamiento.
¿La visita de la Contraloría al Ministerio de Hacienda implica una investigación o sanción?
No necesariamente. La información suministrada indica que el objetivo es realizar una verificación y recaudar información como parte del seguimiento a la Función de Advertencia. La noticia no menciona la apertura de un proceso sancionatorio ni la formulación de cargos.
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