El impacto fiscal del alza del salario mínimo podría sumar más de $1,12 billones, advierte Anif

En este mes de noviembre se da inicio a una de las discusiones económicas más importantes del país, pues al final del mes se espera la instalación de la Mesa de Concertación Salarial, en la que primero se conocerán conceptos técnicos de entidades como el Banco de la República y el Dane y en la que se pone sobre la mesa las cartas de cada jugador: la aspiración de los sindicatos de ganar poder adquisitivo frente a la cautela de los gremios que advierten sobre el impacto tanto en la inflación como en el empleo.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4