¿Va a hacer una “polla” para el Mundial? Estas son las reglas que debe tener en cuenta para no meterse en problemas

Con la llegada de los grandes torneos de fútbol, las tradicionales pollas deportivas vuelven a aparecer en oficinas, grupos de amigos y chats familiares. Aunque suelen verse como una actividad recreativa e inofensiva, expertos advierten que estas dinámicas sí tienen límites legales en Colombia y, dependiendo de cómo se organicen, podrían incluso derivar en sanciones o problemas penales.
La legislación colombiana establece que los juegos de suerte y azar son un monopolio rentístico del Estado, regulado por la Ley 643 de 2001. Esto significa que cualquier actividad basada en el azar que implique la recaudación de dinero debe contar con autorización estatal para operar legalmente. Sin embargo, las conocidas pollas deportivas suelen moverse en una zona gris cuando se realizan entre círculos cerrados de personas.
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