¿Expropiación? Polémica por propuesta de Colpensiones para trasladar desde los fondos privados ahorros de trabajadores de alto riesgo

Una propuesta lanzada por el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán ha despertado la polémica sobre la utilización del ahorro pensional de los trabajadores de alto riesgo, pues desde el Gobierno han indicado que los fondos privados los han retenido de forma indebida.
De manera pública, Jaime Dussán ha exigido la transferencia de trabajadores de alto riesgo y sus ahorros, los cuales están estimados en unos 9 billones de pesos, desde los fondos privados (AFP) a Colpensiones.
Para el director del fondo público de pensiones, las AFP retienen de manera indebida a más de 45.000 trabajadores de alto riesgo, incluyendo bomberos, mineros, funcionarios de cárceles y pilotos, quienes por ley deberían cotizar en Colpensiones.
Dussán argumenta su punto de vista basado en el Decreto 2090 de 2003 que indica que quienes aspiren a pensiones especiales por alto riesgo deben hacerlo en el régimen público.
El director de Colpensiones ha explicado que si la entidad contara con esos $9 billones, se podría contribuir al Pilar Solidario y pagar el bono pensional de $300.000 propuesto por el presidente Petro a los tres millones de adultos mayores que nunca lo han recibido.