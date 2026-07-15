Esto es lo que cuesta ir a la final del Mundial 2026: el viaje supera los $35 millones

FOTO PANTALLAZO FIFA

¿Cuánto cuesta una entrada para la final del Mundial?

La boleta representa el mayor gasto del viaje. Cuando la FIFA inició la venta oficial de entradas para la final, el precio más económico era de US$2.030, equivalentes a cerca de $6,59 millones, tomando como referencia la apertura del dólar de este miércoles ($3.245,60). Sin embargo, a medida que avanzó el torneo y aumentó la demanda, las últimas entradas oficiales liberadas en las últimas horas han generado gran polémica, porque alcanzaron un precio de US$7.380, es decir, aproximadamente $23,95 millones. El panorama es aún más costoso en el mercado de reventa. Plataformas especializadas mostraban entradas desde 4.760 euros, unos $22,4 millones, mientras que las localidades premium llegaron a superar los US$30.000, equivalentes a cerca de $97,37 millones. Incluso, en el Mercado Oficial de Reventa supervisado por la FIFA —que cobra una comisión del 15%— aparecieron publicaciones con entradas ofertadas hasta por 2 millones de euros, es decir, cerca de $9.420 millones, aunque esto no significa que se hayan vendido a ese valor. La demanda también ha variado dependiendo de los equipos clasificados. Por ejemplo, los boletos para una eventual semifinal entre Inglaterra y Argentina llegaron a costar el doble de los del partido entre España y Francia, impulsados por el interés de ver una de las últimas actuaciones mundialistas de Lionel Messi. Lea más: Triste revolución: España venció a Francia el día de “La Bastilla” y es el primer finalista del Mundial de Norteamérica

¿Cuánto cuesta viajar hasta Nueva York?

El transporte aéreo representa el segundo gasto más importante. De acuerdo con Reuters, tras la clasificación de España, Air Europa anunció un vuelo especial entre Madrid y Nueva York para atender la demanda de aficionados. La tarifa más económica disponible rondaba los 1.341 euros, equivalentes a aproximadamente $6,31 millones. Por su parte, agencias como Halcón Viajes comenzaron a ofrecer paquetes que incluyen vuelo de ida y regreso, traslados al estadio y seguro de viaje por alrededor de 8.900 euros, unos $41,9 millones. Iberia, entretanto, mantuvo sus tres vuelos diarios hacia Nueva York, aunque confirmó una mayor demanda por las últimas plazas disponibles.

¿Cuánto cuesta hospedarse durante la final?

El alojamiento también incrementa significativamente el presupuesto. Aunque la ocupación hotelera terminó siendo inferior a la prevista inicialmente, hospedarse en Manhattan continúa siendo costoso. Según referencias disponibles durante la semana de la final, hoteles como el New York Hilton Midtown ofrecían habitaciones desde aproximadamente US$415 por noche, equivalentes a cerca de $1,35 millones. Una estancia mínima de tres noches representa un gasto de aproximadamente US$1.245, es decir, unos $4,04 millones, antes de impuestos y tasas hoteleras.

¿Dónde comprar entradas para evitar estafas?

Con la alta demanda también aumentan los riesgos de fraude. En Estados Unidos existe un mercado secundario de reventa completamente legal, aunque regulado por cada estado. En Nueva York, por ejemplo, está prohibida la venta física de entradas dentro de un radio de aproximadamente 500 metros alrededor de los grandes escenarios deportivos. Los especialistas recomiendan comprar únicamente a través del Mercado Oficial de Reventa de la FIFA, donde las entradas revendidas cuentan con el respaldo del organismo. También se consideran plataformas confiables: - Ticketmaster. - StubHub. - SeatGeek. - Vivid Seats. - TickPick. - Gametime. Estas empresas ofrecen mecanismos de protección al comprador y garantías frente a posibles incumplimientos o fraudes. Conozca también: Efecto Mundial: Cabo Verde disparó su atractivo turístico y búsquedas para viajar crecieron hasta 3.000%

¿Cuánto tendría que gastar un aficionado en total?

Tomando como referencia las tarifas más económicas disponibles durante la semana previa a la final, un aficionado tendría que destinar US$7.380 (cerca de $23,95 millones) para adquirir la entrada oficial más económica. A esto habría que sumar un vuelo de ida y regreso desde Madrid a Nueva York por 1.341 euros (aproximadamente $6,31 millones), además de un hospedaje de tres noches cuyo costo ronda los US$1.245 (unos $4,04 millones). A estos gastos se añaden la alimentación y el transporte dentro de la ciudad, que podrían representar entre US$400 y US$600, es decir, entre $1,30 millones y $1,95 millones. En conjunto, el presupuesto mínimo para asistir a la final del Mundial supera los $35,6 millones, sin incluir impuestos adicionales, compras personales, turismo o variaciones en las tarifas de última hora. Para quienes opten por adquirir una entrada en el mercado de reventa o una localidad VIP, el desembolso puede incrementarse de forma considerable. Solo una boleta premium puede superar los US$30.000 (cerca de $97,37 millones), por lo que el costo total del viaje podría sobrepasar fácilmente los $100 millones, dependiendo del tipo de experiencia contratada y del alojamiento elegido.

Los precios reflejan cómo la final de la Copa del Mundo se ha convertido en uno de los eventos deportivos más exclusivos del planeta. La combinación de entradas con precios dinámicos, vuelos de última hora y alojamiento en Nueva York ha elevado el costo del viaje hasta niveles que dejan la experiencia fuera del alcance de buena parte de los aficionados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: