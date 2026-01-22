¡Qué platal! Esto es lo que costará llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ¿lo comprará?

Una de las grandes citas deportivas que tendrá el 2026 es el Mundial de Norteamérica y, con él, una tradición que se mantiene intacta generación tras generación: llenar el álbum Panini. Con la confirmación de que el torneo pasará de 32 a 48 selecciones, los fanáticos ya empiezan a hacer cuentas sobre cuánto dinero costará completar esta pieza de colección, que será la más grande en la historia de los mundiales. El aumento de selecciones no es un dato menor. Impacta directamente en el tamaño del álbum, el número de láminas y la dinámica de compra. Para el Mundial de 2026, el álbum Panini tendrá 980 figuras, es decir, 250 más que el de Qatar 2022, lo que refleja la magnitud inédita del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Le puede interesar: Colombia ya palpita la Copa América 2024 con el tradicional álbum Panini; precios y otros detalles

El crecimiento del Mundial también se verá reflejado en el contenido del álbum. Al haber más partidos y más sedes, aumenta el número de estadios incluidos como láminas, uno de los elementos más valorados por los coleccionistas. A esto se suma un componente emocional clave para el mercado local: la presencia de Colombia en la cita orbital, que tradicionalmente impulsa la venta y el interés por completar el álbum. Otra novedad relevante es que los sobres pasarán de traer cinco a siete láminas, un ajuste que responde al aumento del total de figuras y que busca facilitar, en parte, la experiencia de completar las 112 páginas del álbum.

Novedades del álbum Panini 2026

El crecimiento del Mundial se reflejará en el tamaño y contenido del álbum Panini 2026. FOTO: EL COLOMBIANO

Lina Bolívar, gerente de Panini, le confirmó a La República que el total de láminas será de 980 y que el costo estimado para llenar el álbum rondaría los $690.000, sin contar las repetidas, un fenómeno inevitable entre los coleccionistas. Entre las principales novedades, regresa el sticker extra, que fue un éxito en Qatar 2022, con láminas adicionales de 20 jugadores destacados en versiones bronce, plata y oro. Además, por primera vez en Colombia, Panini ofrecerá ediciones de lujo, con kits especiales que incluirán estuches y presentaciones premium, pensadas para coleccionistas más exigentes. La marca también sigue apostando por la carga simbólica del álbum. No es casual que la lámina de James Rodríguez en Brasil 2014 -cita en la que el colombiano fue el máximo anotador con seis goles- haya hecho parte del video de presentación de esta edición, recordando uno de los momentos más icónicos del fútbol colombiano en los mundiales recientes. Lea más: Rappi batió récord en ventas de láminas del álbum Panini

¿Cuánto vale el álbum y los sobres del Panini 2026?

En términos de precios, el sobre tendría un valor estimado de $5.000 por siete láminas, mientras que el álbum de tapa blanda costará $14.900 y el álbum de pasta dura $49.900. Según cálculos de La República, la venta de sobres podría superar incluso el número de habitantes del país, con una estimación cercana a 350 millones de sobres vendidos, lo que convertiría al Panini del Mundial 2026 en un mercado que movería más de $300.000 millones en Colombia. Pese al tamaño del torneo, el ajuste en precios ha sido moderado. El incremento frente a Qatar 2022 sería de apenas $14 por lámina, equivalente a un aumento cercano al 2%, el menor registrado en los últimos mundiales. Para ponerlo en contexto, en Brasil 2014 el sobre costaba $1.200; en Rusia 2018 subió a $2.200 (83,3% más por lámina) y en Qatar 2022 llegó a $3.500 (59,1% de incremento). Conozca también: Esta vez ellas se roban el protagonismo en el nuevo álbum de Panini

¿Cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a Colombia?