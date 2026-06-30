¡Pilas, trabajadores! Recargo dominical sube al 90% desde el 1 de julio y la jornada laboral baja a 42 horas

Julio llega con dos fechas que cambiarán la liquidación de la nómina de las empresas en Colombia y la forma de trabajar de los empleados. La primera es mañana, 1 de julio, cuando el recargo por trabajar en domingos y festivos sube al 90%.
La segunda es el 15 de julio, cuando la jornada laboral máxima se reduce definitivamente a 42 horas semanales. Ambos cambios hacen parte de la reforma laboral y de la Ley 2101 de 2021, respectivamente; y obligan a miles de empresas a revisar de fondo cómo programan turnos, calculan horas extra y liquidan recargos.
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