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De Australia al Quindío: así avanza el cultivo del exótico limón caviar

Aunque aún es una fruta desconocida para la mayoría de los consumidores, ya despierta interés entre los productores.

  • Juan Camilo Builes impulsa la propagación del limón caviar, un cultivo con potencial para llegar a los mercados. FOTO cortesía Vivero Germinar
    Juan Camilo Builes impulsa la propagación del limón caviar, un cultivo con potencial para llegar a los mercados. FOTO cortesía Vivero Germinar
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 59 minutos
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El limón caviar, una variedad originaria de Australia reconocida por sus pequeñas esferas internas similares a huevas de pescado, continúa siendo una rareza en Colombia.

La limitada disponibilidad de material vegetal y la lenta velocidad de propagación son, por ahora, los principales obstáculos para que se convierta en un cultivo masivo. Así lo explicó Juan Camilo Builes, propietario de Vivero Germinar, ubicado en Armenia (Quindío), quien aseguró que actualmente es uno de los pocos productores que comercializan esta especie en el país.

“Yo pensaría que soy la única persona que lo vende en Colombia. La velocidad de propagación tan lenta que tenemos en este momento es lo que impide que sea un cultivo masivo a corto plazo, pero a largo plazo sin duda alguna será un cultivo importante”, afirmó en diálogo con EL COLOMBIANO.

Builes lleva siete años dedicado al negocio de los viveros y dos años trabajando específicamente con esta variedad. Su interés nació de su pasión por los árboles y frutales exóticos, segmento en el que se ha especializado.

El viverista quindiano cuenta actualmente con una colección de 57 especies frutales exóticas, de las cuales comercializa 37. Entre ellas se encuentra el limón caviar, considerado uno de los ejemplares más llamativos de su catálogo. Sin embargo, no es el único. También cultiva especies poco conocidas como la fruta milagrosa, limones aromáticos que no producen pulpa y otros cítricos exóticos como la mano de Buda.

“Tengo varias especies que dejan a cualquiera boquiabierto. Hay frutas que uno no cree que puedan existir hasta que las prueba”, comenta.

Según explicó, el limón caviar llegó al país como una variedad botánica de colección. De hecho, sostuvo que solo conoce tres personas en Colombia que poseen esta especie. Desde entonces ha enfocado sus esfuerzos en divulgarla y multiplicarla. El interés ha sido tal que actualmente registra una lista de espera cercana a un año para la entrega de árboles.

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¿El futuro de los cítricos?

Más allá de su atractivo gastronómico, el principal valor agronómico del limón caviar radica en su resistencia natural al Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más grave de los cítricos a nivel mundial.

“Es inmune al HLB de los cítricos. Es como la roya en el café, pero para los cítricos. Estamos haciendo muchos ensayos e injertos para mirar cómo podemos transferir esa inmunidad a variedades comerciales”, señaló Builes.

Esta característica ha despertado interés entre quienes buscan alternativas para enfrentar los problemas sanitarios que afectan a los cultivos tradicionales de limón y otros cítricos en diferentes regiones del país.

Un producto gourmet

A diferencia del limón Tahití, el limón criollo u otras variedades ampliamente cultivadas en Colombia, el limón caviar no se utiliza para producir jugo.

Su principal atractivo está en las pequeñas perlas cítricas que se encuentran en su interior y que aportan sabor, textura y crocancia a las preparaciones gastronómicas.

“Es un cítrico muy pequeño. No da jugo y se utiliza para adornar platos o aportar una crocancia cítrica muy particular”, explicó.

Actualmente no existe una demanda significativa en el mercado colombiano. Sin embargo, el productor considera que el potencial comercial está en la exportación, especialmente hacia mercados donde es apreciado por restaurantes de alta cocina y establecimientos con reconocimiento internacional.

“En Colombia prácticamente nadie lo usa todavía, pero en restaurantes de estrellas Michelin y en cocinas muy exclusivas sí tiene una demanda importante. Es un producto con potencial de exportación del 100%”, afirmó.

Además de la gastronomía de autor, estima que en el futuro podría encontrar espacio en segmentos como la coctelería prémium y la cocina de lujo.

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Producción temprana

Mientras algunos cítricos requieren varios años para alcanzar cosechas comerciales, esta variedad puede comenzar a producir en menos de dos años.

“Es súper precoz. Incluso es normal ver árboles todavía en vivero produciendo limones caviar”, comentó Builes.

En cuanto a las condiciones de cultivo, puede desarrollarse tanto en climas cálidos como templados, aunque no tolera heladas ni suelos con problemas de encharcamiento. Aunque todavía no existen datos consolidados sobre rendimientos comerciales a gran escala en Colombia, estimó que un árbol adulto podría producir alrededor de 500 kilogramos de fruta por año.

Exportaciones en 10 años

Actualmente el productor ya cultiva, cosecha y comercializa la fruta, además de vender material vegetal para nuevos sembradores.

Sin embargo, reconoce que la masificación del cultivo tomará tiempo debido a la limitada disponibilidad de plantas.

Aun así, mantiene una visión optimista sobre el futuro de esta especie en el país.

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“Lo veo totalmente posible. Estoy haciendo el trabajo de propagación lo más rápido que puedo, tengo la infraestructura y la mano de obra para hacerlo. Espero que en unos diez años ya existan cultivos establecidos y podamos ver exportaciones de limón caviar”, dijo.

Desde Armenia, en el Quindío, Builes realiza envíos a todo el país y continúa apostándole a la introducción de nuevas especies exóticas, con la expectativa de que algunas de ellas, como el limón caviar, puedan convertirse en futuras oportunidades para la agricultura colombiana.

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