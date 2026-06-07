De Australia al Quindío: así avanza el cultivo del exótico limón caviar

El limón caviar, una variedad originaria de Australia reconocida por sus pequeñas esferas internas similares a huevas de pescado, continúa siendo una rareza en Colombia.

La limitada disponibilidad de material vegetal y la lenta velocidad de propagación son, por ahora, los principales obstáculos para que se convierta en un cultivo masivo. Así lo explicó Juan Camilo Builes, propietario de Vivero Germinar, ubicado en Armenia (Quindío), quien aseguró que actualmente es uno de los pocos productores que comercializan esta especie en el país.

“Yo pensaría que soy la única persona que lo vende en Colombia. La velocidad de propagación tan lenta que tenemos en este momento es lo que impide que sea un cultivo masivo a corto plazo, pero a largo plazo sin duda alguna será un cultivo importante”, afirmó en diálogo con EL COLOMBIANO.

Builes lleva siete años dedicado al negocio de los viveros y dos años trabajando específicamente con esta variedad. Su interés nació de su pasión por los árboles y frutales exóticos, segmento en el que se ha especializado.

El viverista quindiano cuenta actualmente con una colección de 57 especies frutales exóticas, de las cuales comercializa 37. Entre ellas se encuentra el limón caviar, considerado uno de los ejemplares más llamativos de su catálogo. Sin embargo, no es el único. También cultiva especies poco conocidas como la fruta milagrosa, limones aromáticos que no producen pulpa y otros cítricos exóticos como la mano de Buda.

“Tengo varias especies que dejan a cualquiera boquiabierto. Hay frutas que uno no cree que puedan existir hasta que las prueba”, comenta.

Según explicó, el limón caviar llegó al país como una variedad botánica de colección. De hecho, sostuvo que solo conoce tres personas en Colombia que poseen esta especie. Desde entonces ha enfocado sus esfuerzos en divulgarla y multiplicarla. El interés ha sido tal que actualmente registra una lista de espera cercana a un año para la entrega de árboles.

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