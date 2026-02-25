Cambio en slots en Aeropuerto El Dorado podría traducirse en tiquetes más caros, advierte IATA

La intención de la Aeronáutica Civil de modificar las reglas de asignación de slots en el Aeropuerto El Dorado volvió a encender el debate en el sector aéreo. En diálogo con este medio, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que apartarse de los estándares internacionales podría afectar la conectividad del país, la competitividad del aeropuerto y, en última instancia, el bolsillo de los pasajeros. Paula Bernal, country manager de IATA en Colombia, explicó que los lineamientos que hoy rigen la asignación de franjas horarias en aeropuertos congestionados, conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), no son una simple recomendación gremial. “Son estándares aprobados por más de 300 aeropuertos en el mundo y construidos no solo por la IATA, sino también por la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Coordinadores de Slots. Recogen las mejores prácticas observadas a nivel global para administrar aeropuertos con altos niveles de congestión”, señaló. Según Bernal, el Aeropuerto El Dorado, catalogado como nivel 3 de congestión, ha operado bajo estas reglas durante la última década. Según Bernal, ese marco permitió que el tráfico de pasajeros y carga creciera de manera sostenida, incluso en escenarios de alta demanda. Le puede interesar: IATA alerta que cambiar reglas de slots en El Dorado afectaría vuelos y tarifas

Paula Bernal, country mánager de IATA COLOMBIA. FOTO: CORTESÍA IATA

Pero el punto central, advierte la dirigente, es que el sistema de slots no es un asunto aislado, sino que Colombia tiene más de 70 tratados bilaterales de aviación firmados, y la coordinación horaria impacta toda la cadena operativa internacional. “Un avión que despega de Bogotá afecta su llegada a otro aeropuerto del mundo. Si se altera el esquema de asignación sin seguir estándares globales, se pueden generar impactos en rutas, frecuencias y competitividad”, explicó.

Menos conectividad y tiquetes más caros

Para la IATA, el principal efecto de apartarse del estándar internacional sería la afectación de la conectividad. “La ausencia de reglas claras puede generar menos rutas o menos frecuencias. Y si hay menos sillas disponibles, el resultado puede ser un incremento en los precios de los tiquetes”, afirmó Bernal. El impacto no sería solo para pasajeros. El transporte de carga —clave para exportaciones como flores y productos perecederos— también podría resentirse. En 2023 Colombia cerró con más de 50 millones de pasajeros movilizados y una demanda creciente tanto en vuelos domésticos como internacionales. Para IATA, el debate no debería centrarse en redistribuir escasez, sino en ampliar capacidad y aplicar correctamente los mecanismos ya existentes. Entérese: Colombia supera los 27 millones de pasajeros aéreos en 2025 pese a caída en turistas locales

El monitoreo que no se ha aplicado

Uno de los puntos más críticos que expone la IATA es que Colombia no ha implementado plenamente el monitoreo de uso de slots que exigen los estándares internacionales. “El estándar establece que cada autoridad aeronáutica debe monitorear el uso de los slots. Si una aerolínea no utiliza adecuadamente su franja horaria, se le puede retirar y reasignar. Ese monitoreo no se ha aplicado”, afirmó Bernal. Según explicó, aplicar ese mecanismo permitiría una redistribución más dinámica sin necesidad de apartarse del marco internacional. Lea más: Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones

Son 23 medidas para aumentar capacidad sin nueva infraestructura

En 2023 se realizó un estudio de capacidad con participación de la Aerocivil, el Ministerio de Transporte, la ANI, el operador aeroportuario y las aerolíneas. Allí se identificaron 23 recomendaciones que permitirían aumentar la capacidad de El Dorado. De acuerdo con Bernal, 16 de ellas no requieren nueva infraestructura, sino ajustes operativos y de procedimientos. “Actualmente el aeropuerto opera 74 despegues y aterrizajes por hora. Con la implementación total de las recomendaciones, la capacidad podría subir a entre 90 y 100 operaciones por hora sin sacrificar el nivel de servicio”, le dijo Bernal a este medio. Y agregó: “La capacidad no es estática. Si la demanda crece, el aeropuerto debe crecer al mismo ritmo”. Conozca también: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

JetSMART: el problema es la concentración en horas pico

En medio del debate, la aerolínea JetSMART se pronunció, reconociendo que el sistema actual requiere optimización, especialmente en las franjas de mayor demanda. La compañía sostiene que hoy existe una alta concentración de slots en horarios punta, lo que limita la entrada y crecimiento de nuevos operadores y reduce la competencia efectiva en los momentos de mayor valor para los pasajeros. “Administrar la escasez no es la solución de fondo. Se deben ampliar las opciones disponibles y fortalecer la conectividad del país”, señaló la aerolínea. JetSMART plantea complementar el marco internacional con herramientas que permitan una asignación más dinámica, mayor monitoreo del uso efectivo y mecanismos que faciliten el ingreso de nuevos competidores. Como referencia, menciona el caso del aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, donde la autoridad incorporó límites de concentración y criterios de eficiencia para promover competencia sin romper estándares internacionales. La aerolínea, que es miembro oficial de IATA y certificada bajo IOSA, asegura que el 100% de sus vuelos opera con slots autorizados y que nunca ha cancelado vuelos por falta de asignación. Lea más: Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo

¿Redistribuir o ampliar?