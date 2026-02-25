Cambio en slots en Aeropuerto El Dorado podría traducirse en tiquetes más caros, advierte IATA

La intención de la Aeronáutica Civil de modificar las reglas de asignación de slots en el Aeropuerto El Dorado volvió a encender el debate en el sector aéreo.
En diálogo con este medio, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que apartarse de los estándares internacionales podría afectar la conectividad del país, la competitividad del aeropuerto y, en última instancia, el bolsillo de los pasajeros.
Paula Bernal, country manager de IATA en Colombia, explicó que los lineamientos que hoy rigen la asignación de franjas horarias en aeropuertos congestionados, conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), no son una simple recomendación gremial.
“Son estándares aprobados por más de 300 aeropuertos en el mundo y construidos no solo por la IATA, sino también por la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Coordinadores de Slots. Recogen las mejores prácticas observadas a nivel global para administrar aeropuertos con altos niveles de congestión”, señaló.
Según Bernal, el Aeropuerto El Dorado, catalogado como nivel 3 de congestión, ha operado bajo estas reglas durante la última década. Según Bernal, ese marco permitió que el tráfico de pasajeros y carga creciera de manera sostenida, incluso en escenarios de alta demanda.
