“Antioquia representa el 18% de la producción de pollos y huevos”: Fenavi

Mientras el sector avícola colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en materia de producción y consumo, pues en 2025 alcanzó 19.400 millones de huevos y 2 millones de toneladas de carne de pollo, pero también enfrenta desafíos importantes relacionados con los bloqueos viales, los costos logísticos y la incertidumbre en materia de seguridad.
En medio de ese panorama, del 3 al 5 de junio, Medellín fue sede de la primera edición en Latinoamérica de The Egg School, una academia especializada en producción de huevo que reunió a expertos nacionales e internacionales para fortalecer la formación técnica del sector. El evento, organizado por Fenavi Antioquia en alianza con la Universidad CES y la Texas Tech University, buscó impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento en una industria que hoy día es referente regional. Durante su visita a la capital antioqueña, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, habló con EL COLOMBIANO sobre el desempeño reciente de la avicultura, las perspectivas de exportación, el impacto de los bloqueos en la cadena productiva y los desafíos que enfrenta el sector.
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