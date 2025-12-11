Dólar cerró a la baja tras reducción de tasas de la Reserva Federal

Reuters informó que el dólar encontró apoyo el jueves en el clima generalizado de aversión al riesgo en los mercados, pero no logró recuperar las pérdidas de la víspera frente a pares como el euro, el yen y la libra esterlina después de que la Reserva Federal ofreció una perspectiva menos agresiva de lo que algunos esperaban.
El dólar cerró la jornada a la baja en $3.810,89, lo que representó una caída de $43,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.854,28. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.798,51 y un máximo de $3.824 con 2.370 transacciones por un monto de US$1.672 millones.
A menos de una hora de cierre del mercado, el dólar se cotizó en $3.811,29, lo que representó una caída de $42,99 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.854,28. Esto explicado, según analistas, por la reducción de tasa que hizo la Reserva Federal.