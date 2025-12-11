Dólar cerró a la baja tras reducción de tasas de la Reserva Federal

A menos de una hora de cierre del mercado, el dólar se cotizó en $3.811,29 , lo que representó una caída de $42,99 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.854,28. Esto explicado, según analistas, por la reducción de tasa que hizo la Reserva Federal.

El dólar cerró la jornada a la baja en $3.810,89 , lo que representó una caída de $43,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.854,28. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.798,51 y un máximo de $3.824 con 2.370 transacciones por un monto de US$1.672 millones.

Reuters informó que el dólar encontró apoyo el jueves en el clima generalizado de aversión al riesgo en los mercados , pero no logró recuperar las pérdidas de la víspera frente a pares como el euro, el yen y la libra esterlina después de que la Reserva Federal ofreció una perspectiva menos agresiva de lo que algunos esperaban.

En Asia, los inversores se deshicieron de activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas, después de que los decepcionantes resultados del gigante estadounidense de la computación en nube Oracle reavivaron el temor a que el aumento de los costos de las infraestructuras de IA pueda superar la rentabilidad.

Eso ayudó a frenar la caída del dólar, que inicialmente se enfrentó a la presión de venta después de que las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendieron a algunos que se habían posicionado a favor de un tono más duro.

Sin embargo, la ola de ventas por aversión al riesgo se calmó algo en Europa, dejando al euro estable en US$1,1704, un máximo de casi dos meses, después de que el miércoles subió 0,6%. La libra esterlina también opera estable en US$1,13374, tras una subida de 0,65% el miércoles.

El dólar también bajó 0,14% a 155,8 yenes, tras la caída de 0,56% del día anterior.

La FED bajó las tasas el miércoles en 25 puntos básicos, pero como la medida era ampliamente esperada, la reacción reflejó mucho más el mensaje general, las proyecciones y la división del voto.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos también atrajeron ofertas después de que la Fed anunció que comenzaría a comprar bonos del Estado a corto plazo a partir del 12 de diciembre para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado, con una ronda inicial de unos US$40.000 millones en letras del Tesoro, lo que pesaba sobre el dólar.