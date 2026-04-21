Dólar en Colombia abrió a la baja en jornada marcada por la Fed, deuda pública y petróleo

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Según el estratega de mercados y derivados Mauricio Acevedo, la comparecencia de Warsh podría dar señales sobre su postura frente a la independencia de la Reserva Federal, en medio de las tensiones recientes con su actual presidente, Jerome Powell.

La divisa a brió a la baja en $3.572, lo que representa una caída de $1,3 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.573,30. Durante los primeros movimientos del día, el precio registró un mínimo y máximo de $3.572, con operaciones iniciales por US$1.000.

En el frente interno, el Gobierno realizó una nueva recompra de bonos globales, mientras que en el panorama internacional la atención se concentra en la audiencia de Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal, quien expone su visión sobre política monetaria en un evento clave para anticipar el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos.

El dólar en Colombia continúa moviéndose en un entorno de alta volatilidad, mientras los mercados siguen de cerca factores locales e internacionales que podrían definir su rumbo en los próximos días.

El mercado también mantiene la mirada sobre el frente geopolítico, particularmente en la incertidumbre alrededor del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con Acevedo, existe la posibilidad de nuevas conversaciones para un alto al fuego, incluso con la eventual participación de una delegación iraní en Pakistán.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. Con el alto el fuego próximo a expirar, Teherán aún no define cómo continuará el proceso diplomático tras la reciente escalada de tensiones.

En este contexto, Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia, señaló que Trump “parece ansioso por llegar a un acuerdo con Irán y poner fin a la guerra rápidamente”, aunque advirtió que el resultado dependerá de las negociaciones en curso.

A nivel local, la recompra de bonos por parte del Gobierno también genera atención. JP Tactical indicó que se trata de la tercera operación en el último año, enmarcada en una estrategia para mejorar el perfil de deuda y reducir costos de financiamiento en medio de presiones fiscales.

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Precios del petróleo caen ante expectativa de mayor oferta

En paralelo, los precios del petróleo registraron caídas este martes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior, ante la expectativa de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán puedan derivar en un aumento del suministro desde Medio Oriente.

El crudo Brent retrocedió US$0,69 hasta los US$94,79 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó US$1,12, ubicándose en US$88,49. El contrato de junio, más activo, también mostró una leve baja.

La jornada anterior había estado marcada por fuertes alzas, luego de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz y Estados Unidos confiscara un buque iraní, lo que elevó las tensiones sobre el suministro global.

Ahora, los inversionistas siguen atentos a si las negociaciones permitirán extender el alto el fuego o alcanzar un acuerdo más duradero. No obstante, analistas advierten que persiste el riesgo de nuevas interrupciones en el flujo de petróleo.

“El mercado se inclina a creer que, antes de que expire el alto el fuego, al menos se logrará una prórroga entre Estados Unidos e Irán”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, quien también destacó la importancia de las próximas conversaciones entre Israel y Líbano.

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