¿Se acabará el dólar barato este 2026? Análisis habla de una escalada a los $4.100

La moneda gringa abrió este martes 6 de enero en $3.713 y bajó frente a la Tasa Representativa del Mercado.

  Se espera que el dólar vuelva a escalar por encima de los $4.000. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Economía

hace 11 horas
Este martes 6 de enero, la moneda gringa abrió en $3.713, 28. Eso significa una caída superior a los 56 pesos frente a Tasa Representativa del Mercado, que para este martes es de $3.770, 03, según la Superintendencia Financiera.

El escenario refleja la sensibilidad del tipo de cambio tanto a factores externos como a variables propias de la economía colombiana.

Entre los elementos internacionales que influyen en el comportamiento de la divisa se destaca la política de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones siguen condicionando los flujos de capital hacia mercados emergentes. A nivel local, el entorno macroeconómico y las expectativas internas continúan ejerciendo presión sobre el peso colombiano.

Proyecciones del dólar para 2026

Las proyecciones para 2026 anticipan un año marcado por mayores niveles de incertidumbre. Analistas del mercado prevén que el dólar se mueva en rangos más elevados, entre $4.000 y $4.100, en un contexto de tensiones geopolíticas, ajustes en la política monetaria global y un escenario electoral en Colombia.

Históricamente, los periodos electorales han amplificado la volatilidad cambiaria en el país, lo que refuerza la percepción de riesgo y la necesidad de estrategias de protección patrimonial frente a movimientos bruscos del tipo de cambio.

El dólar como herramienta estratégica de protección patrimonial

En este entorno, el dólar se consolida como una herramienta estratégica para la gestión del patrimonio. La diversificación en divisas deja de ser una reacción coyuntural ante episodios de volatilidad y se convierte en un pilar estructural de las finanzas personales y empresariales.

Entérese: Chevron y otras petroleras gringas se disparan en Wall Street tras anuncios de Trump sobre un control en Venezuela

Acceder a divisas en momentos de relativa calma cambiaria permite mitigar riesgos y evita decisiones impulsivas cuando se presentan picos de volatilidad. De cara a 2026, contar con alternativas para ahorrar y movilizar recursos en distintas monedas gana relevancia en la planificación financiera de hogares y empresas.

Fintech y ahorro en dólares: soluciones digitales toman protagonismo

En paralelo, han ganado protagonismo las soluciones digitales que facilitan el acceso al dólar y ofrecen incentivos para mantener ahorros en esta moneda. Fintechs como Littio han incorporado funcionalidades que permiten obtener recompensas en dólares de hasta “12 % E.A. por periodos de 90 días”, aplicables sobre saldos digitales.

Lea también: China ajusta su lupa financiera y pide a bancos evaluar préstamos a Venezuela en medio de la crisis política

Estas alternativas se caracterizan por no exigir montos mínimos ni compromisos de permanencia, lo que amplía el acceso a instrumentos tradicionalmente asociados a inversionistas de mayor escala y los acerca a un público más amplio.

El comportamiento reciente del dólar ha puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer la educación financiera y de contar con herramientas digitales que faciliten la gestión de recursos en distintas divisas.

La posibilidad de operar en múltiples monedas deja de ser exclusiva de grandes inversionistas y se consolida como una opción cada vez más presente en las decisiones financieras de las personas.

En un escenario de alta volatilidad como el que se proyecta para 2026, la combinación de información, planificación y tecnología se perfila como un factor clave para enfrentar los riesgos cambiarios y proteger el valor del ahorro.

Le puede gustar: Rusia y China tampoco fueron a Venezuela por la receta de las arepas, iban por el petróleo como EE.UU.

