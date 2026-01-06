¿Se acabará el dólar barato este 2026? Análisis habla de una escalada a los $4.100

Este martes 6 de enero, la moneda gringa abrió en $3.713, 28. Eso significa una caída superior a los 56 pesos frente a Tasa Representativa del Mercado, que para este martes es de $3.770, 03, según la Superintendencia Financiera. El escenario refleja la sensibilidad del tipo de cambio tanto a factores externos como a variables propias de la economía colombiana. Entre los elementos internacionales que influyen en el comportamiento de la divisa se destaca la política de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones siguen condicionando los flujos de capital hacia mercados emergentes. A nivel local, el entorno macroeconómico y las expectativas internas continúan ejerciendo presión sobre el peso colombiano.

Proyecciones del dólar para 2026

Las proyecciones para 2026 anticipan un año marcado por mayores niveles de incertidumbre. Analistas del mercado prevén que el dólar se mueva en rangos más elevados, entre $4.000 y $4.100, en un contexto de tensiones geopolíticas, ajustes en la política monetaria global y un escenario electoral en Colombia. Históricamente, los periodos electorales han amplificado la volatilidad cambiaria en el país, lo que refuerza la percepción de riesgo y la necesidad de estrategias de protección patrimonial frente a movimientos bruscos del tipo de cambio.

El dólar como herramienta estratégica de protección patrimonial

En este entorno, el dólar se consolida como una herramienta estratégica para la gestión del patrimonio. La diversificación en divisas deja de ser una reacción coyuntural ante episodios de volatilidad y se convierte en un pilar estructural de las finanzas personales y empresariales. Entérese: Chevron y otras petroleras gringas se disparan en Wall Street tras anuncios de Trump sobre un control en Venezuela Acceder a divisas en momentos de relativa calma cambiaria permite mitigar riesgos y evita decisiones impulsivas cuando se presentan picos de volatilidad. De cara a 2026, contar con alternativas para ahorrar y movilizar recursos en distintas monedas gana relevancia en la planificación financiera de hogares y empresas.

Fintech y ahorro en dólares: soluciones digitales toman protagonismo