¿Se acabará el dólar barato este 2026? Análisis habla de una escalada a los $4.100

Este martes 6 de enero, la moneda gringa abrió en $3.713, 28. Eso significa una caída superior a los 56 pesos frente a Tasa Representativa del Mercado, que para este martes es de $3.770, 03, según la Superintendencia Financiera.
El escenario refleja la sensibilidad del tipo de cambio tanto a factores externos como a variables propias de la economía colombiana.
Entre los elementos internacionales que influyen en el comportamiento de la divisa se destaca la política de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones siguen condicionando los flujos de capital hacia mercados emergentes. A nivel local, el entorno macroeconómico y las expectativas internas continúan ejerciendo presión sobre el peso colombiano.