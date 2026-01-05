x

China ajusta su lupa financiera y pide a bancos evaluar préstamos a Venezuela en medio de la crisis política

Pekín ordenó a sus grandes prestamistas evaluar su exposición al país sudamericano, mientras reitera su rechazo a la intervención de Estados Unidos y pide la liberación de Nicolás Maduro.

  • Los créditos chinos a Venezuela estuvieron atados al envío de crudo. FOTO: Getty
    Los créditos chinos a Venezuela estuvieron atados al envío de crudo. FOTO: Getty
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 10 horas
bookmark

La crisis política en Venezuela comenzó a generar efectos más allá de América Latina. El principal regulador financiero de China activó alertas dentro de su sistema bancario y pidió a los grandes prestamistas del país reportar su nivel de exposición crediticia a Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) solicitó a los bancos de desarrollo y a otras entidades de gran tamaño que entreguen detalles sobre préstamos, garantías y compromisos financieros vinculados al país sudamericano. El objetivo es dimensionar los riesgos potenciales que un cambio abrupto en el escenario político venezolano podría generar sobre los balances de la banca china.

Le puede interesar: Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el proceso contra Maduro y que ha llevado casos como el de Weinstein y Shakira

El peso de los préstamos chinos a Venezuela

Y es que durante más de una década, China se consolidó como uno de los principales acreedores de Venezuela, a través de esquemas de financiamiento respaldados por petróleo. Bancos como China Development Bank canalizaron miles de millones de dólares en créditos destinados a infraestructura, energía y gasto público, bajo acuerdos en los que el repago estaba atado al envío de crudo.

Según fuentes consultadas por Bloomberg, la NFRA también recomendó reforzar la supervisión del riesgo en todos los créditos relacionados con Venezuela, en un contexto global marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados energéticos. El regulador busca anticiparse a posibles impagos, renegociaciones forzadas o cambios contractuales que puedan afectar la estabilidad de las entidades financieras chinas.

Lea más: Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela: The New York Times

Riesgo geopolítico y mensaje de Pekín

El movimiento refleja una creciente inquietud en Pekín por los impactos que los conflictos internacionales pueden tener sobre su sistema bancario, especialmente en países con alta fragilidad económica e institucional. Aunque la NFRA no emitió comentarios oficiales ante consultas de Reuters, el mensaje hacia el sector financiero fue claro: evaluar riesgos, fortalecer controles y proteger los balances.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró este lunes la postura oficial del país frente a la situación en Venezuela. Pekín condenó el ataque liderado por Estados Unidos y pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro, reafirmando su rechazo a cualquier intervención externa y su defensa del principio de soberanía.

Para los analistas, esta revisión no implica una salida inmediata de China del país sudamericano, pero sí marca un cambio de enfoque: del impulso crediticio de años anteriores a una etapa de mayor cautela y gestión del riesgo, en un entorno geopolítico cada vez más incierto.

Conozca también: El petróleo, el botín de la intervención de EE.UU. en Venezuela: ¿cómo otras potencias han sacado tajada?

