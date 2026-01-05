China ajusta su lupa financiera y pide a bancos evaluar préstamos a Venezuela en medio de la crisis política

La crisis política en Venezuela comenzó a generar efectos más allá de América Latina. El principal regulador financiero de China activó alertas dentro de su sistema bancario y pidió a los grandes prestamistas del país reportar su nivel de exposición crediticia a Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. De acuerdo con información citada por Bloomberg, la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) solicitó a los bancos de desarrollo y a otras entidades de gran tamaño que entreguen detalles sobre préstamos, garantías y compromisos financieros vinculados al país sudamericano. El objetivo es dimensionar los riesgos potenciales que un cambio abrupto en el escenario político venezolano podría generar sobre los balances de la banca china.

El peso de los préstamos chinos a Venezuela

Y es que durante más de una década, China se consolidó como uno de los principales acreedores de Venezuela, a través de esquemas de financiamiento respaldados por petróleo. Bancos como China Development Bank canalizaron miles de millones de dólares en créditos destinados a infraestructura, energía y gasto público, bajo acuerdos en los que el repago estaba atado al envío de crudo. Según fuentes consultadas por Bloomberg, la NFRA también recomendó reforzar la supervisión del riesgo en todos los créditos relacionados con Venezuela, en un contexto global marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados energéticos. El regulador busca anticiparse a posibles impagos, renegociaciones forzadas o cambios contractuales que puedan afectar la estabilidad de las entidades financieras chinas.

Riesgo geopolítico y mensaje de Pekín