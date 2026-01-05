China ajusta su lupa financiera y pide a bancos evaluar préstamos a Venezuela en medio de la crisis política

La crisis política en Venezuela comenzó a generar efectos más allá de América Latina. El principal regulador financiero de China activó alertas dentro de su sistema bancario y pidió a los grandes prestamistas del país reportar su nivel de exposición crediticia a Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con información citada por Bloomberg, la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) solicitó a los bancos de desarrollo y a otras entidades de gran tamaño que entreguen detalles sobre préstamos, garantías y compromisos financieros vinculados al país sudamericano. El objetivo es dimensionar los riesgos potenciales que un cambio abrupto en el escenario político venezolano podría generar sobre los balances de la banca china.